أبرزهم سعيد صالح.. مشاهير ولدوا وتوفوا في نفس الشهر

يوم واحد يفصل بين ذكرى ميلاد الفنان الراحل سعيد صالح وذكرى وفاته، فقد ولد في 31 يوليو 1940 وتوفي في 1 أغسطس 2014.

ومن المثير للاهتمام أن تواريخ ميلاد العديد من النجوم اقتربت من تواريخ وفاتهم، بما في ذلك سعيد صالح.

وبهذه المناسبة، نستعرض في التقرير التالي بعض المشاهير الذين ولدوا وتوفوا في نفس الشهر.

ممدووح فرج:

ولد أسطورة المصارعة في مصر وصاحب أشهر كلمة "ها أنت" والتعليقات الفريدة من نوعها يوم 16 من شهر أغسطس وتوفي ايضًا بنفس التاريخ بعد 63 عامًا،

إبراهيم يسري:

ويعتبر الفنان إبراهيم يسري نجم التسيعنات من المشاهير القلائل الذين ولدوا وتوفوا بنفس التاريخ، ففي يوم 20 من شهر أبريل عام 2015 توفي عن عمر يناهز 65 عامًا.

فريد شوقي:

والفنان الكبير فريد شوقي ضمن النجوم الذين ولدوا وتوفوا بنفس الشهر، فولد وحش الشاشة فى 30 يوليو عام 1920، وتوفى بنفس الشهر في 27 يوليو من عام 1998.

فؤاد المهندس:

ولد الفنان الراحل الكوميديان الشهير فؤاد المهندس بشهر سبتمبر، كما فارق العالم بنفس الشهر عام 2006.

كريمة مختار:

ولدت الفنانة الكبيرة كريمة مختار التي تميزت وبرعت في دور الأم يوم 16 يناير عام 1934 ورحلت فى نفس الشهر يوم 12 عام 2017 عن عمر يناهز بعد 83 عاماً.

صباح:

وتعد الشحرورة صباح من النجمات الذين ولدوا وتوفوا بنفس الشهر، حيث يحل تاريخ ميلادها يوم 10 نوفمبر عام 1927 وتوفيت فى 26 نوفمبر عام 2014 عن عمر ناهز 87 عاما.

حسن أبو السعود:

توفي حسن أبو السعود يوم 17 ابريل عام 2007، وولد أيضًا بنفس الشهر عام 1948، عن عمر ناهز 59 عامًا.