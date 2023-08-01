الثلاثاء 01 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

"مياه سوهاج" تكرم 42 من المتميزين ببرنامج المسار الوظيفي

التكريم
التكريم

عقدت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج، اليوم، اجتماعا موسعا ضم رؤساء القطاعات والأفرع والمديرى العموم وذلك لمناقشة مؤشرات الأداء خلال العام 2022/2023، صرح بذلك المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب. 

وأضاف عبد الغفار ، أنه تم خلال الاجتماع استعراض خطة الإحلال والتجديد للعدادات العاطلة وموقف التحصيل بجميع أفرع الشركة ، وكذلك عرض خطط الشركة فى ترشيد الطاقة وأعمال المراجعة الشاملة لكفاءة استهلاك الطاقة بجميع محطات مياه الشرب للمساهمة في رفع كفاءة الأداء وزيادة الإنتاج وترشيد الطاقة.

ومن جانبها، أوضحت إنجى جمال مدير إدارة العلاقات العامة الداخلية والخارجية، أنه على هامش الاجتماع تم تكريم 42 من المتميزين ببرنامج المسار الوظيفى لتميزهم فى اجتياز الاختبارات التحريرية، هذا بالإضافة إلى تكريم العاملين بمحطات مياه الصوامعة المدمجة والأحايوة المطورة بأخميم ومحطات رفع صرف صحى رقم 1 ورقم 3 بالمراغة والشوكا بطما ، وذلك لحصولهم على شهادة الإدارة الفنية المستدامة TSM وكذلك تكريم العاملين بمحطة الطوايل الغربية لحصول المحطة على شهادة اعتماد سلامة ومأمونية المياه.

- تنظيم قافلة مائية لخدمات مياه الشرب والصرف الصحي بقرية الطوايل

وعلى الجانب الآخر، نظمت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج قافلة مائية لخدمات مياه الشرب والصرف الصحي بقرية الطوايل بمركز ساقلتة بسوهاج، والذي يجري به تنفيذ مشروعات مياه شرب وصرف صحى ضمن المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصرى حياة كريمة حيث تضم القافلة خدمات قراءة وفحص العدادات وتحليل مياه الشرب وخدمة العملاء والشكاوى والكسح مجاناً للأهالي.

 صرح بذلك المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، مضيفا أن الهدف من القافلة المائية تحقيق التواصل مع المواطنين بكافة أنحاء المحافظة وتعريف المواطنين بضرورة ترشيد استهلاك المياه والاستخدام الأمثل لشبكات الصرف الصحي، ومخاطر الطلمبات الحبشية والفلاتر والقيسونات واضرارها على الصحة العامة وكذلك أهمية استخدام القطع الموفرة لترشيد استهلاك المياه.

 

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