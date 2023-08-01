الثلاثاء 01 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

وزير الأوقاف: القرآن الكريم أقدس مقدساتنا والسماح بالتطاول عليه جريمة عنصرية

الدكتور محمد مختار
الدكتور محمد مختار جمعة

قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إن مسألة تكرار حرق المصحف في السويد والدنمارك تستدعي تحركًا سريعًا من الدولتين لمنع تلك الإساءات، وتعديل أي قوانين تدعم وتغذي الكراهية الدينية و تسمح بالإساءة للمقدسات الدينية لجميع الأديان تفاديا لصراعات دينية لو فتح بابها وأفلت الأمر من يد العقلاء فإنها لن تبقي ولا تذر.

 وأكد  أن القرآن الكريم أقدس مقدساتنا والتطاول عليه جريمة عنصرية، ولن نسمح بالتطاول عليه أو التجاوز في حقه أو الإساءة لديننا ورسولنا الكريم مادام فينا نفس واحد نتنفسه.

وأضاف وزير الأوقاف، اليوم الثلاثاء، في بيان له، أنه يجب على الجميع أن يعلموا أن المسلمين أمة قد ينفد صبر أبنائها وأن ما يحدث في هاتين الدولتين من تجاوز يمثل أقصى استفزاز لمشاعرهم، وأبلغ تطاول على مقدساتهم مما يستدعي التنبيه بحسم لخطورة عواقب هذا التمادي.

وتعجّب وزير الأوقاف، من صمت المؤسسات الدولية والحقوقية والإعلامية التي تدعي الحفاظ على حقوق الإنسان ونبذ العنف والكراهية، مما يفقدها مصداقيتها لدى المسلمين جميعا ويشعرهم بالغبن والظلم وازدواجية المعايير والكيل بألف كيل.

وأدان وشجب "جمعة"، بشدة وبقوة تلك الإساءات وحذر من عواقبها على السلم العالمي، في عالم بات شبه ممزق لا يحتمل مزيدا من الصراعات ولا سيما الدينية منها.

القرآن الكريم تكرار حرق المصحف المسلمين استفزاز لمشاعرهم السلم العالمي جريمة عنصرية

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