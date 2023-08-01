"الأرصاد": أغسطس يشهد ذروة الصيف بسبب الارتفاعات الكبيرة لنسب الرطوبة

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس وأبرز الظواهر الجوية علي مستوى القاهرة الكبرى والمحافظات المختلفة، لافتة إلى أنه على الرغم من التحسن النسبي في الأحوال الجوية، إلا أن هناك رطوبة تجعلنا نشعر بارتفاعات درجات الحرارة.

وأوضحت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد ، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر "القناة الأولى"، العظمى على القاهرة الكبري تسجل 35 درجة مئوية فى الظل، ولكن المحسوسة تصل إلى 38 درجة مئوية بسبب نسب الرطوبة، ومن المتوقع أن تستمر حتى نهاية شهر أغسطس.

وعن ذروة فصل الصيف، قالت "غانم" إن أغسطس هو ذروة فصل الصيف بسبب الارتفاعات الكبيرة فى نسب الرطوبة، لافتة إلى أن البلاد مازالت تتأثر بمنخفض الهند الموسمي، والذي يصاحبه كتل هوائية شديدة الحرارة تمر على البحر المتوسط، محملة بكمية كبيرة من بخار المياه، وبالتالي يؤدي لارتفاع نسب الرطوبة.

وأوضحت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أنه مع شهر سبتمبر يبدأ منخفض الهند الموسمي فى التراجع، وتقل نسب الرطوبة ودرجات الحرارة مع بداية فصل الخريف.