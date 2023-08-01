يمكن اكتشافها أثناء الاستحمام.. أعراض الخرف غير المعروفة

الخرف مرض مأساوي وهو أحد الأسباب الرئيسية للوفاة على مستوى العالم، وهو يجلب معاناة كل من معه ومن حولهم، ويمكن أن يمنح التشخيص المبكر لهم ولأسرهم مزيدًا من الوقت لفهم المرض والتخطيط للمستقبل.

يعد فقدان الذاكرة علامة شائعة يدركها معظم الناس، لكن أحد أغرب أعراض الخرف هو فقدان حاسة الشم، لذلك إذا لم تستطع شم رائحة الشامبو أو سائل الاستحمام أو الصابون أثناء الاستحمام فقد تكون هذه علامة.

وجدت دراسة نشرتها جامعة شيكاغو أن التراجع السريع في حاسة الشم يمكن أن يكون مؤشرًا مبكرًا على المرض، هذا لأن الذاكرة تلعب دورًا مهمًا في قدرتنا على التعرف على الروائح.

النتائج التي تستند إلى دراسة طولية لـ 515 من كبار السن يمكن أن تؤدي إلى تطوير فحص اختبار الشم للكشف عن ضعف الإدراك في وقت مبكر لدى المرضى.

وقال البروفيسور ديفيد سترين المحاضر الإكلينيكي بجامعة إكستر، لصحيفة صن: "الخرف يعني فقط أن الدماغ لا يعمل بالشكل الذي كان عليه في السابق.. يمكن لأي جزء من الدماغ أن يفشل إلى حد كبير، بما في ذلك الجزء الذي يتعامل مع حاسة الشم".

تشمل العلامات المبكرة الأخرى للحالة ما يلي:

فقدان الذاكرة

صعوبة في التركيز

يجدون صعوبة في تنفيذ المهام اليومية المألوفة

تكافح لمتابعة محادثة أو العثور على الكلمة الصحيحة

يتم الخلط بينه وبين الزمان والمكان

تغيرات في المزاج

يمكن أن تؤثر الأنواع المختلفة من الخَرَف على الأشخاص بشكل مختلف، وسوف يعاني كل شخص من الأعراض بطريقته الخاصة.

الفرق بين الخرف ومرض الزهايمر

مرض الزهايمر والخرف ليسا نفس الشيء على الرغم من أن المصطلحين يتم تجميعهما معًا واستخدامهما بالتبادل.

الخرف مصطلح شامل يغطي الكثير من الحالات المختلفة بما في ذلك مرض الزهايمر، كما يعد مرض الزهايمر وهو الشكل الأكثر شيوعًا للخرف مسؤولاً عن حوالي ثلثي حالات الخرف ولهذا السبب يصاب الناس أحيانًا بالارتباك.