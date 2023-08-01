الثلاثاء 01 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

التصريح بدفن جثة شاب لقى مصرعه بطلق نارى على يد والده بالمعادى

جثة شاب
جثة شاب

صرحت نيابة المعادي الجزئية بدفن جثة شاب لقي مصرعه رميًا بالرصاص علي يد والده، عقب ورود تقرير الصفة التشريحية للمجني عليه. 

وكان تمكن رجال مباحث المعادي بقيادة المقدم إسلام بكر، رئيس المباحث، من القبض على رجل أعمال قتل نجله بعدة طلقات من سلاح ناري بمنطقة المعادي، وتجري الأجهزة الأمنية تحريات مكثفة لكشف ملابسات الحادث.

وورد بلاغ لقسم شرطة المعادي، مفاده مقتل شاب يدعي "محمد.ر.غ"، بسلاح ناري، وبالانتقال والفحص عثر على جثة المتوفي مصاب بعدة طلقات، وتبين من التحريات الأولية نشوب مشاجرة بين المتوفي ووالده، وتطور الأمر، وقام الأخير بإطلاق النار على نجله وتوفي في الحال.

وتحفظت قوات الأمن علي المتهم، وتم اقتياده لديوان القسم، وجار التحقيق معه حول ملابسات الحادث، وبإخطار اللواء محمد عبد الله مدير مباحث العاصمة أمر بتحرير المحضر اللازم، وتباشر النيابة التحقيقات. 

الأجهزة الأمني اطلاق النار التحريات الأولية التصريح بدفن جثة المقدم إسلام بكر المعادى

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