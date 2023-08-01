التحريات فى مقتل عاملين بالجيز: سقط عليهما حجر ضخم

كشفت تحريات رجال مباحث الجيزة بقيادة اللواء محمد الشرقاوي مدير مباحث الجيزى، أن سقوط حجر ضخم علي عاملين وراء مصرعهما بمنطقة البدرشين.

وأشارت التحريات إلى أن المجني عليهام كانا يعملان في تقطيع الحجارة بالمنطقة الجبلية وسقط عليهما الحجر فحاول زملائهما إسعافهما ونقلهما إلى المستشفى لكنهما كانا فارقا الحياة.



ومن جانبه استمع رجال المباحث لأقوال المشرف على العمال، ولم يشتبه في وقوع الحادث جنائيا، وأكدت التحريات عدم وجود شبهة جنائية في وفاة العاملين، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.



وتلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد مصرع شخصين بالمنطقة الجبلية في البدرشين، انتقل رجال المباحث إلى مكان الحادث، وتبين أن عاملين أثناء أداء عملهما، سقط حجر كلير عليهما، مما أسفر عن مصرعهما، متأثرين بالإصابات التي لحقت بهما، وتم نقل الجثتين إلى ثلاجة المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.