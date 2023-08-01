الثلاثاء 01 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

البطولة العربية.. النصر يهز شباك الاتحاد المنستيرى برباعية

النصر
النصر

اكتسح النصر السعودي ضيفه الاتحاد المنستيري التونسي 4 - 1 مساء الاثنين في الجولة الثانية من مباريات المجموعة الثالثة لبطولة كأس الملك سلمان المقامة في السعودية.

 

وفي وقت سابق من يوم الاثنين فاز الشباب السعودي على الزمالك 1 -0. 

وتصدر النصر ترتيب المجموعة الثالثة بأربع نقاط متفوقا بفارق الأهداف فقط على مواطنه الشباب، ويأتي الزمالك في المركز الثالث بثلاث نقاط ثم الاتحاد المنستيري في المركز الأخير بدون رصيد. 

وانتهى الشوط الأول بتقدم النصر بهدف سجله البرازيلي أندرسون تاليسكا في الدقيقة 42. 

وفي الشوط الثاني أضاف القناص البرتغالي كريستيانو رونالدو الهدف الثاني في الدقيقة 74 ثم سجل عبد الآله العمري الهدف الثالث في الدقيقة 88 وتبعه عبد العزيز العليوي بتسجيل الهدف الرابع في الثواني الأخيرة من المباراة.

النصر السعودي النصر الاتحاد الاتحاد المنستيري الزمالك

الأكثر قراءة

ظهرت الآن.. رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 بالاسم فقط

الآن رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 بالاسم فقط فى جميع المحافظات

اللينك متاح.. نتيجة الصف الثالث الثانوي 2023 بالاسم فقط

اللينك فعال.. نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس جميع المحافظات

لينك فَعَّال| رابط نتيجة الثانوية العامة برقم الجلوس 2023 وزارة التربية والتعليم

الآن نتيجة الثانوية العامة 2023 بالاسم فقط| موقع وزارة التربية والتعليم نتائج الامتحانات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

أم الفنون.. المصرى القديم.. الموسِيقِىّ والمطرب الأول «2»

إبراهيم داود

نقطة زرقاء باهتة

وائل لطفي

النصر صبر ساعة

ماجد حبته

اجتماع الفصائل الفلسطينية

منى رجب

إصلاح ماسبيرو

محمود خليل

التمثال المعجزة

القس. رفعت فكرى

سر السعادة والشباب!!

ماجد حبته

فرانس 24 دهستها الجزائر

صور

مزاد السمك فى البرلس بكفرالشيخ (صور)

الممشى السياحى فى العلمين

وزراء ومشاهير فى عزاء والد الدكتور محمد الباز

محطة تل أبيب

المزيد

الجيش الإسرائيلى يعود إلى "جنين" بالضفة الغربية.. ماذا حدث ليلاً؟ ولماذا؟

صفقة واشنطن.. التطبيع مع السعودية وخروج المتدينين من حكومة نتنياهو.. ما القصة؟

إسرائيل تتأهب لتدهور محتمل على حدود لبنان