البطولة العربية.. النصر يهز شباك الاتحاد المنستيرى برباعية

اكتسح النصر السعودي ضيفه الاتحاد المنستيري التونسي 4 - 1 مساء الاثنين في الجولة الثانية من مباريات المجموعة الثالثة لبطولة كأس الملك سلمان المقامة في السعودية.

وفي وقت سابق من يوم الاثنين فاز الشباب السعودي على الزمالك 1 -0.

وتصدر النصر ترتيب المجموعة الثالثة بأربع نقاط متفوقا بفارق الأهداف فقط على مواطنه الشباب، ويأتي الزمالك في المركز الثالث بثلاث نقاط ثم الاتحاد المنستيري في المركز الأخير بدون رصيد.

وانتهى الشوط الأول بتقدم النصر بهدف سجله البرازيلي أندرسون تاليسكا في الدقيقة 42.

وفي الشوط الثاني أضاف القناص البرتغالي كريستيانو رونالدو الهدف الثاني في الدقيقة 74 ثم سجل عبد الآله العمري الهدف الثالث في الدقيقة 88 وتبعه عبد العزيز العليوي بتسجيل الهدف الرابع في الثواني الأخيرة من المباراة.