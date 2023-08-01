"ليست سيئة".. تعرف على الدهون الصحية وفوائدها لصحة القلب والأوعية الدموية

تعد الدهون الصحية للقلب من العناصر الغذائية الضرورية لصحة القلب والأوعية الدموية، فعلى الرغم من أن الدهون تحظى بسمعة سيئة وترتبط في العادة بالسمنة وأمراض القلب، إلا أن هناك أنواعًا معينة من الدهون التي تعد فائدة للجهاز القلبي الوعائي.

في السطور التالية أوضح الخبراء بموقع "yourtango" الدهون الصحية وفوائدها لصحة القلب والأوعية الدموية والفعالة للحماية من الأمراض القلبية.

وأكد الخبراء أن الدهون الصحية للقلب عبارة عن نوعين من الدهون غير المشبعة يتم استخراجها من مصادر طبيعية مثل الزيوت النباتية والأسماك الدهنية والمكسرات.

وتعد الدهون الصحية مثل الأحماض الدهنية أوميجا-3 وأوميجا 6 أهم أنواع الدهون التي تعزز صحة القلب والأوعية الدموية، والتي تمتاز بقدرتها على تقليل الالتهابات وتحسين وظائف القلب والأوعية الدموية.

ويعزز استهلاك الأحماض الدهنية أوميجا، بصورة منتظمة الصحة القلبية بتخفيض مستويات الكولسترول السيئ في الدم، وتثبيط تجلط الدم، وتنظيم ضغط الدم.

وتوجد الأحماض الدهنية أوميجا-3 بكميات كبيرة في الأسماك الدهنية مثل السلمون والتونة والسردين، وينصح بتناولها بشكل منتظم، بالإضافة إلى ذلك، تحتوي الأحماض الدهنية أوميغا-6 على فوائد صحية للقلب والأوعية الدموية.

تعمل هذه الدهون على تقليل مستويات الكولسترول السيئ في الجسم وزيادة مستويات الكولسترول الجيد، مما يعزز صحة القلب ويقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب، حيث توجد الأحماض الدهنية أوميغا-6 في الزيوت النباتية مثل زيت دوار الشمس وزيت الذرة.

كما لا يمكن الإغفال عن فوائد الدهون الصحية للقلب المتعلقة بصحة الأوعية الدموية، حيث تعمل هذه الدهون على تقوية الأوعية الدموية وتحسين الانسيابية الدموية، مما يقلل من احتمالية حدوث الانسدادات الوعائية والأزمات القلبية.

وأشار الخبراء، أن الدهون الصحية المستخرجة من مصادر طبيعية تلعب دورًا هامًا في تعزيز صحة القلب والأوعية الدموية، حيث ينصح بتناول الأسماك الدهنية والزيوت النباتية بانتظام للحصول على فوائد الدهون الصحية للقلب المذكورة، وهذا يشمل الأحماض الدهنية.