الإثنين 31 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

ابنة سعيد صالح تكشف سبب اعتذار والدها عن فيلم "مسجل خطر"

هند صالح
هند صالح

قالت هند صالح، نجلة الفنان الراحل سعيد صالح، إن آخر أعمال والدها مع الفنان عادل إمام، كان فيلم "سلام يا صاحبي"، وبعدها جاء فيلم "مسجل خطر"، وكان سيقدمه ولكنه رفضه بسببها لأنها كانت تقول له: "مش كل ما تتطلع مع عادل إمام تموت".

وأضافت، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء dmc"، مع الإعلامية إيمان الحصري، والمذاع عبر فضائية dmc، أنها أخذت موقفًا من الفنان عادل إمام، بسبب ذلك ولهذا اعتذر والدها عن الفيلم.

مشيرة إلى أنها بعد فيلم "سلام يا صاحبي"، دخلت غرفة والدها تبحث عن طلاقات الرصاص في ملابسه، وكان عادل إمام الشرير في نظرها.

وتابعت، أن والدها في هذه الفترة كان ينتج مسرح وأراد أن يتفرغ له لأنه انفصل عن الفنانين المتحدين، ولكنه لم يبتعد عن عادل إمام، ولكنه كان لآخر لحظة في حياته يشترك معه في جمله وفي"الواد محروس بتاع الوزير"، ظهر في لقطة دون أن يتحدث.

ارتباط والدها وعادل إمام

وأكدت أن والدها والفنان عادل إمام كانا مرتبطين ببعضهما جدًا ولهذا عندما تزوج سكن في عمارة أمامه، موضحة أنها شاهدت والدها مع الفنان عادل إمام، أكثر من عمها نفسه، وأنها حتى الآن على تواصل مع الفنان عادل إمام.

سعيد صالح هند صالح عادل امام فيلم سلام يا صاحبي مسرح الفنانين المتحدين ارتباط والدها وعادل إمام

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