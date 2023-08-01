الثلاثاء 01 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

عفاف شعيب تكشف تفاصيل جديدة حول وفاة نجل حسن يوسف

عفاف شعيب
عفاف شعيب

نعت الفنانة عفاف شعيب رحيل عبد الله نجل الفنانة شمس البارودي والفنان حسن يوسف، قائلة: "جنازة اليوم كانت مؤلمة وصدمة ومشاعر مختلفة، وكان بيعوم كويس جدًا وهو من النوع الشباب الهاديء المحترم، رأيته مرتين أو ثلاثة من مدة  طويلة مش بيتكلم كتير، وشمس قالت له مش عايزة أروح السنة دي وقال لها لازم أروح، وكانت منهارة وبتقولي راح لقضاه".

وكشفت خلال مداخلة برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على قناة "ON"، "كلام الحج حسن نزل الساعة 12 ظهرًا أول أمس وغاب لفترة طويلة وبحثوا عنه كثيرًا وأبلغنا البوليس والساعة 3.30  فجرًا وجدوا الجثة عائمة على سطح المياه".

وواصلت: "كان في البحر طول اليوم ودي الحتة اللي تعباهم نفسيًا، والموج كان عالي رغم التحذيرات، وأعتقد أنه نزل وده كان قضاء الله".

كما كشفت أن عبد الله لم يكن متزوجًا ورافض للزواج لكن والدته كانت تعد له شقته وتنتهي من تجهيزها، وأنه منذ ثلاثة أيام أخبرها برغبته في الزواج، وأن تختار هي العروس له، قائلة: "شمس قعدت تقول عروستك في الجنة ياعبد الله، كان سندي وأكتر أبنائي وفاء".

الإعلامية لميس الحديدي الفنانة شمس البارودي الفنانة عفاف شعيب برنامج كلمة اخيرة تفاصيل وفاة حسن يوسف

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