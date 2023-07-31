مجموعة الزمالك.. النصر السعودي يتقدم بهدف في الشوط الأول على حساب المنستيري

تقدم النصر السعودي بهدف نظيف على حساب نظيره الاتحاد المنستيري، في الجولة الثانية من البطولة العربية.

واستحوذ النصر على مجريات الشوط بالطول والعرض حيث وصلت نسبة الاستحواذ إلى 74% مقابل 24% للفريق التونسي.

وكانت أول محاولات النصر الخطيرة في الدقيقة 20 بتسديدة داخل منطقة الجزاء من أليكس تيليس مرت بقليل بجوار مرمى المنستيري.

وبالدقيقة 26 حاول كريستيانو رونالدو من مقصية لكنها أخطأت المرمى وخرجت إلى رمية تماس.

وأرسل بروزوفيتش عرضية متقنة على رأس رونالدو بالدقيقة 40، لكن رأسيته مرت بقليل بجانب مرمى حارس مرمى الاتحاد المنستيري.

وفي الدقيقة 42 منح البرازيلي تاليسكا التقدم لصالح النصر، بتسديدة داخل منطقة الجزاء بعد عرضية عبد الرحمن غريب.