الثلاثاء 01 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

"المصريين الأحرار" يشارك في النسخة الرابعة لمؤتمر الكيانات المصرية

المصريين الأحرار
المصريين الأحرار يشارك النسخة الرابعة لمؤتمر الكيانات المصري

شارك حزب «المصريين الأحرار» برئاسة الدكتور عصام خليل، وعدد من «شباب فينا الخير» مُبادرة أبناء الجالية المصرية بالخارج التي يرعاها الحزب، حضور فاعليات النسخة الرابعة من مؤتمر الكيانات المصرية بالخارج، وتحت إشراف وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج وبمشاركة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وعدد من الوزراء والمسئولين.

وحضر الفاعليات أحمد علي حسن عضو الهيئة العليا ومسؤول قطاع الحزب بالحزب، وأحمد حمودة عضو الهيئة العليا، داليا التونسي عضو الهيئة العليا، ومحمد مخاليف أمين شباب الجمهورية، ومحمد أبو عين أمين شباب جنوب الصعيد، وعمر الخولي أمين شباب البحيرة.

كما حضر المؤتمر نحو ألف مواطن مصري ومصرية من المقيمين في أكثر من 55 دولة حول العالم، وممثلي شركة المصريين في الخارج.

وقال أحمد على حسن - مسؤول شئون المصريين بالخليج عن الحزب - إن شباب المبادرة يحرصون على الحضور لمناقشة كل ما يشغل المواطن بالخارج ويقدمون المقترحات التي تخدم كافة أبناء مصر العاملين والمهاجرين.

وأضاف أن فكرة مؤتمر الكيانات كسر العديد من الحواجز وربط بين المهاجرين والعاملين بالخارج والوطن الأم، ويولي اهتماما بالغا برعاية سلامة واستقرار المواطن المصرى اينما تواجد.

ووجه الشكر والتقدير للقيادة السياسية ووزارة الهجرة على جهودها المثمرة لخدمة ابناء الوطن خارج الحدود والذى ظهر جليا إبان جائحة كورونا وغيرها من الأحداث والوقائع.

المصريين الأحرار يشارك النسخة الرابعة لمؤتمر الكيانات المصرية

شارك حزب «المصريين الأحرار» برئاسة الدكتور عصام خليل، وعدد من «شباب فينا الخير» مُبادرة أبناء الجالية المصرية بالخارج التي يرعاها الحزب، حضور فاعليات النسخة الرابعة من مؤتمر الكيانات المصرية بالخارج، وتحت إشراف وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج وبمشاركة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وعدد من الوزراء والمسئولين.

وحضر الفاعليات أحمد علي حسن عضو الهيئة العليا ومسؤول قطاع الحزب بالحزب، وأحمد حمودة عضو الهيئة العليا، داليا التونسي عضو الهيئة العليا، ومحمد مخاليف أمين شباب الجمهورية، ومحمد أبو عين أمين شباب جنوب الصعيد، وعمر الخولي أمين شباب البحيرة.

كما حضر المؤتمر نحو ألف مواطن مصري ومصرية من المقيمين في أكثر من 55 دولة حول العالم، وممثلي شركة المصريين في الخارج.

وقال أحمد على حسن - مسؤول شئون المصريين بالخليج عن الحزب - إن شباب المبادرة يحرصون على الحضور لمناقشة كل ما يشغل المواطن بالخارج ويقدمون المقترحات التي تخدم كافة أبناء مصر العاملين والمهاجرين.

وأضاف أن فكرة مؤتمر الكيانات كسر العديد من الحواجز وربط بين المهاجرين والعاملين بالخارج والوطن الأم، ويولي اهتماما بالغا برعاية سلامة واستقرار المواطن المصرى اينما تواجد.

ووجه الشكر والتقدير للقيادة السياسية ووزارة الهجرة على جهودها المثمرة لخدمة ابناء الوطن خارج الحدود والذى ظهر جليا إبان جائحة كورونا وغيرها من الأحداث والوقائع.

الجالية المصرية بالخارج الدكتور عصام خليل الكيانات المصرية بالخارج العاملين بالخارج المصريين الأحرار أمين شباب الجمهورية شركة المصريين في الخارج مؤتمر الكيانات المصرية بالخارج

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