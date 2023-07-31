التخطيط: توقعات باستقرار أسعار الفائدة وتأجيل أى تعديلات فى السياسة النقدية

قالت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إنه من المتوقع أن تشهد أسعار الفائدة استقرارًا دون تغيير حتى يتم حل أزمة الصرف الأجنبى فى ظل أرقام التضخم المسجلة مؤخرًا، لافتة إلى أن تلك التوقعات تتماشى إلى حد كبير مع توقعات الاقتصاديين.

أضافت التخطيط، وفقًا لتقرير حصلت عليه "الدستور"، أنه من المرجّح تأجيل لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزى المصرى أى تعديلات فى السياسة النقدية لحين تقييم تأثير الضغوط التضخمية، وضمان الاستقرار فى سوق العملات الأجنبية.

وأرجعت تسارع ارتفاعات التضخم محليًا إلى أسعار المواد الغذائية، التى شهدت زيادة ملحوظة من 60% فى مايو لـ65.8% فى يونيو، ويعزى هذا الاتجاه التصاعدى جزئيًا إلى التأثيرات الأساسية غير المواتية، فى حين شهد التضخم غير الغذائى أيضًا ارتفاعًا طفيفًا، حيث قفز من 19.1% فى مايو إلى 20.9% فى يونيو، مدفوعة بشكل أساسى من الارتفاع الكبير فى أسعار التبغ.

وحول التضخم الشهرى، أشارت التخطيط إلى ارتفاع التضخم بنسبة 2.1% على أساس شهرى، متأثرًا بشكل أساسى بزيادة 2.2% فى التضخم غير الغذائى، مدفوعًا بارتفاع أسعار التبغ بنسبة 19% فى الشهر السابق، وفى الوقت نفسه ارتفاع أسعار المواد الغذائية بنسبة 1.8%.

وأوضحت أن التضخم العام فى الحضر سجل 35.7% فى يونيو الماضي من 32.7% فى مايو من العام نفسه، وفقًا للبيانات الصادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء كما ارتفع معدل التضخم الأساسى إلى 41% من 38.6% فى مايو.