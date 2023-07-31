الإثنين 31 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

التخطيط: توقعات باستقرار أسعار الفائدة وتأجيل أى تعديلات فى السياسة النقدية

وزارة التخطيط والتنمية
وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية

قالت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إنه من المتوقع أن تشهد أسعار الفائدة استقرارًا دون تغيير حتى يتم حل أزمة الصرف الأجنبى فى ظل أرقام التضخم المسجلة مؤخرًا، لافتة إلى أن تلك التوقعات تتماشى إلى حد كبير مع توقعات الاقتصاديين.

أضافت التخطيط، وفقًا لتقرير حصلت عليه "الدستور"، أنه من المرجّح تأجيل لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزى المصرى أى تعديلات فى السياسة النقدية لحين تقييم تأثير الضغوط التضخمية، وضمان الاستقرار فى سوق العملات الأجنبية.

وأرجعت تسارع ارتفاعات التضخم محليًا إلى أسعار المواد الغذائية، التى شهدت زيادة ملحوظة من 60% فى مايو لـ65.8% فى يونيو، ويعزى هذا الاتجاه التصاعدى جزئيًا إلى التأثيرات الأساسية غير المواتية، فى حين شهد التضخم غير الغذائى أيضًا ارتفاعًا طفيفًا، حيث قفز من 19.1% فى مايو إلى 20.9% فى يونيو، مدفوعة بشكل أساسى من الارتفاع الكبير فى أسعار التبغ.

وحول التضخم الشهرى، أشارت التخطيط إلى ارتفاع التضخم بنسبة 2.1% على أساس شهرى، متأثرًا بشكل أساسى بزيادة 2.2% فى التضخم غير الغذائى، مدفوعًا بارتفاع أسعار التبغ بنسبة 19% فى الشهر السابق، وفى الوقت نفسه ارتفاع أسعار المواد الغذائية بنسبة 1.8%.

وأوضحت أن التضخم العام فى الحضر سجل 35.7% فى يونيو الماضي من 32.7% فى مايو من العام نفسه، وفقًا للبيانات الصادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء كما ارتفع معدل التضخم الأساسى إلى 41% من 38.6% فى مايو.

وزارة التخطيط أسعار الفائدة السياسات النقدية البنك المركزي التضخم

الأكثر قراءة

ظهرت الآن.. رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 بالاسم فقط

الآن رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 بالاسم فقط فى جميع المحافظات

اللينك متاح.. نتيجة الصف الثالث الثانوي 2023 بالاسم فقط

اللينك فعال.. نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس جميع المحافظات

لينك فَعَّال| رابط نتيجة الثانوية العامة برقم الجلوس 2023 وزارة التربية والتعليم

الآن نتيجة الثانوية العامة 2023 بالاسم فقط| موقع وزارة التربية والتعليم نتائج الامتحانات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

أم الفنون.. المصرى القديم.. الموسِيقِىّ والمطرب الأول «2»

إبراهيم داود

نقطة زرقاء باهتة

وائل لطفي

النصر صبر ساعة

ماجد حبته

اجتماع الفصائل الفلسطينية

منى رجب

إصلاح ماسبيرو

محمود خليل

التمثال المعجزة

القس. رفعت فكرى

سر السعادة والشباب!!

ماجد حبته

فرانس 24 دهستها الجزائر

صور

مزاد السمك فى البرلس بكفرالشيخ (صور)

الممشى السياحى فى العلمين

وزراء ومشاهير فى عزاء والد الدكتور محمد الباز

محطة تل أبيب

المزيد

الجيش الإسرائيلى يعود إلى "جنين" بالضفة الغربية.. ماذا حدث ليلاً؟ ولماذا؟

صفقة واشنطن.. التطبيع مع السعودية وخروج المتدينين من حكومة نتنياهو.. ما القصة؟

إسرائيل تتأهب لتدهور محتمل على حدود لبنان