بفوز سهل على الكويت.. الرجاء يلحق بالوحدة إلى ربع نهائى البطولة العربية

حسم الرجاء المغربي تأهله إلى ربع نهائي البطولة العربية، الاثنين، بعد الفوز بهدفين نظيفين على نظيره الكويت الكويتي.

وتمكن الرجاء من خطف صدارة المجموعة الرابعة من الوحدة الإماراتي بفارق الأهداف وبنفس رصيد النقاط 6 نقاط.

بينما فشل الكويت الكويتي في تحقيق أي نقاط للقاء الثاني، واحتل المركز الأخير دون رصيد مع شباب بلوزداد الجزائري.

هدفي الرجاء جاءا في الدقائق 52 و63 عن طريق الحسيني رحيمي ومحمد زريدة.

وفي نفس المجموعة سجل الوحدة الإماراتي فوزه الثاني على التوالي في المجموعة الرابعة من بطولة كأس الملك سلمان لكرة القدم للأندية العربية، وتغلب على شباب بلوزداد الجزائري 2 1 اليوم الاثنين في الجولة الثانية من دور المجموعات.

وضمن الوحدة الإماراتي بذلك التأهل إلى دور الثمانية من البطولة العربية مبكرا، وقبل جولة واحدة من ختام منافسات دور المجموعات.