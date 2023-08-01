جدة الأولى فى الثانوية العامة بالجمهورية للمكفوفين: "كنت بسرد لها مثال طه حسين"

فرح و مباركات وسعادة بالغة تجتاح قلوب أسرة الطالبة هاجر محمد، الأولى على مستوى الجمهورية فى شهادة الثانوية العامة "مكفوفين"، بعد اجتيازها للمرحلة الثانوية بتفوق و ووصولها لحلمها حتى تلتحق بكلية الألسن قسم اللغة الألمانية لترسم لنفسها مستقبل باهر فى عالم الترجمة بالشركات الألمانية، بالإضافة إلى تكريم اللواء أشرف عطية محافظ أسوان لها.

وتقول وداد حسن محمد، جدة الطالبة هاجر محمد الأولى على مستوى الجمهورية فى شهادة الثانوية العامة "مكفوفين"، إنها كانت تعمل مديرة مدرسة الأمل للصم ولكنها وصلت لسن المعاش، وأنها هي التى كرست وقتها فى تربية هاجر، حيث إنها تقيم معاها منذ الصغر.

وأضافت، في تصريح لـ"الدستور"، أنها كنت تشجعها وتحفزها بشكل دائم لتصل إلى هدفها ولا تجعل فقدان البصر عائقًا إمامها أبدًا، بجانب أن هاجر من الطالبات المجتهدات اللواتي يسعوا للتفوق دائمًا ويحرصوا على استذكار دروسها.



وعبرت قائلة: "أنا كنت دايمًا بقولها مثال الدكتور طه حسين عميد الأدب العربي، بجانب أنها كانت بتدرس القصة كمان وعرفتها كويس".



وحول تكريم محافظ أسوان، أوضحت لـ"الدستور" أن تكريم محافظ أسوان ساهم في تشجيعها كثيرًا، كما أنه اعطها الكارت الخاص به والذى يضم رقم هاتفه حتى تستطيع التواصل معه في أي وقت هي وهم أفراد أسرتها أيضًا، بجانب درع التميز و مبلغ مالى، قائلة: "محافظ أسوان الأب الروحي لمحافظ أسوان كلها".

بينما قدمت الطالبة هاجر محمد الأولى على مستوى الجمهورية فى شهادة الثانوية العامة "مكفوفين"، شكرها لجدتها على مساندتها لها ووقوفها بجانبها طوال الوقت مساندتها، والشكر أيضًا لمحافظ أسوان اللواء أشرف عطية على تهنئنه وتكريمه لها وحسن استقباله لها قائلة: "الحمد لله جدًا".

واختتمت حديثها لـ"الدستور" بتقديم نصيحة لكل طالب ثانوية عامة من ذوي الهمم "المكفوفين" بعد تراكم دروس المنهج واستذكارها أولآ بأول والتركيز على ما بين السطور، قائلة: "طول ما دعيت ربنا واجتهدت ربنا هديك فوق اللي تتمناه بلاش تيأس وخد بالأسباب علشان ربنا بيدي لأى حد بيتعب فوق تعبه".

محررة الدستور برفقة الطالبة واسرتها

محررة الدستور برفقة الطالبة واسرتها

محررة الدستور برفقة الطالبة واسرتها