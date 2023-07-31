الإثنين 31 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

أبطال الرماية يشاركون فى احتفالية شباب مصر بالعاصمة الإدارية

جانب من الحدث
جانب من الحدث

شارك أبطال الرماية في احتفالية شباب مصر بالعاصمة الإدارية الجديدة بساحة الشعب في أجواء رائعة وقد بدأ الحفل فعالياته فى السادسة مساء، بساحة الشعب، فى العاصمة الإدارية، بمشاركة 5000 شاب وفتاة فى جميع المحافظات، بالتزامن مع إطلاق مبادرة "صيف شبابنا".

وأكد اللواء حازم حسني رئيس الاتحادين الإفريقي والمصري للرماية أن الهدف من المبادرة هو تشجيع الشباب على المشاركة في الفعاليات الرياضية والثقافية والفنية خلال فصل الصيف، وتعزيز دور الشباب في بناء مستقبل مصر.

أضاف حسني إلي أن أهمية هذه الاحتفالية في تعزيز دور الشباب في المجتمع، وتشجيعهم على المشاركة الفعالة في الأنشطة الرياضية والثقافية والاجتماعية.

تأتي مبادرة "صيف شبابنا" في إطار حرص الوزارة على توفير بيئة صحية وآمنة للشباب لممارسة الرياضة والأنشطة بمختلف المؤسسات والهيئات الشبابية التابعة للوزارة خلال فصل الصيف، وتحفيزهم على الابتكار والإبداع في مختلف المجالات.

هذه الاحتفالية تأتي ضمن سلسلة من الفعاليات والأنشطة التي تنظمها الوزارة لتعزيز دور الشباب في المجتمع وتشجيعهم على المساهمة الفعالة في التنمية الشاملة، وذلك في إطار الرؤية الاستراتيجية للدولة في تنمية الشباب ودعمهم لتحقيق التنمية المستدامة.

حضر الحفل د.أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، والمهندس خالد عباس رئيس شركة العاصمة الإدارية، إضافة إلى عدد من الوزراء والمحافظين والرياضيين والكيانات الشبابية وبعض من الفنانين والإعلاميين.

استراتيجية للدولة أجواء رائعة الإتحادين الإدارية الجديدة التنمية المستدامة الثقافية والفنية

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