محافظ الجيزة يهنئ أوائل الثانوية العامة من أبناء المحافظة

هنأ اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، أوائل الثانوية العامة للعام الدراسي ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣، وهم: الطالبة فايزة علي محمد محمود المقيدة بمدرسة المصطفى الثانوية المشتركة بإدارة منشأة القناطر، والطالب محمد حاتم عبد السلام المقيد بمدرسة الاهرامات بنين بإدارة الهرم التعليمية، والطالبة ندا عمر السيد محمد المقيد بمدرسة العجوزة بنات بإدارة العجوزة التعليمية، والطالب معاذ عبد الرحيم أحمد يونس المقيد بمدرسة الأورمان الثانوية بنين بإدارة الدقي التعليمية .

كما قدم محافظ الجيزة، التهنئة لأسر الطلاب الأوائل خلال الاتصال الهاتفي، معرباً عن فخره بهذه النماذج المشرفة من أبناء المحافظة متمنيا لهم دوام النجاح والتوفيق في حياتهم العلمية والمهنية.

وأشار إلى أن هذا التفوق كان ثمار الاجتهاد والمصابرة والطموح، مؤكدا أهمية دور الأسرة والذي يقع على عاتقها المهمة الأكبر في تربية وتنشئة هذه النماذج المشرفة وتوفير سبل التفوق ليصلوا بأبنائهم لهذا المستوى العلمي المتميز.

كما وجه محافظ الجيزة، الشكر لجميع القائمين على العملية التعليمية بالمحافظة على الجهود المثمرة في ملف تطوير العملية التعليمية، لتنشئة أجيال قادرة على بناء المستقبل تشارك في إحداث التنمية المنشودة بالدولة.