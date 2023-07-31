"خوفا من النتيجة".. أقوال أهل فتاة قفزت من النافذة بمدينة نصر

أقر أهل طالبة بالثانوية العامة التي حاولت التخلص من حياتها أمام جهات التحقيق المختصة بمدينة نصر، بأن نجلتهم قفزت من شرفة منزلهم بالطابق الثالث بمنطقة مدينة نصر بالقاهرة، بعد تعرضها لحالة من الفزع والخوف بسبب اقتراب موعد إعلان النتيجة، مؤكدين أنهم حاولوا تهدئتها لكن لم يتمكنوا من الإلحاق بها قبل القفز وعلى الفور تم نقلها لأقرب مستشفى لتلقى العلاج.

وكانت البداية بتلقي غرفة عمليات النجدة بمحافظة القاهرة، إخطارًا من المستشفى يفيد بوصول فتاة في العقد الثاني من العمر، طالبة في مرحلة الثانوية العامة، مصابة بعدة كسور وسحجات.

وكشفت التحريات، عن أن الفتاة أصيبت بحالة من الخوف مع قرب إعلان نتيجة الثانوية العامة فقفزت من شرفة منزلها ونقلت للمستشفى على الفور، وتم تحرير محضر بالواقعة، واتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة وتولت النيابة التحقيق.