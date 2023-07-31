الإثنين 31 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

"خوفا من النتيجة".. أقوال أهل فتاة قفزت من النافذة بمدينة نصر

خوفا من النتيجة
خوفا من النتيجة

أقر أهل طالبة بالثانوية العامة التي حاولت التخلص من حياتها أمام جهات التحقيق المختصة بمدينة نصر، بأن نجلتهم قفزت من شرفة منزلهم بالطابق الثالث بمنطقة مدينة نصر بالقاهرة، بعد تعرضها لحالة من الفزع والخوف بسبب اقتراب موعد إعلان النتيجة، مؤكدين أنهم حاولوا تهدئتها لكن لم يتمكنوا من الإلحاق بها قبل القفز وعلى الفور تم نقلها لأقرب مستشفى لتلقى العلاج.

وكانت البداية بتلقي غرفة عمليات النجدة بمحافظة القاهرة، إخطارًا من المستشفى يفيد بوصول فتاة في العقد الثاني من العمر، طالبة في مرحلة الثانوية العامة، مصابة بعدة كسور وسحجات.

وكشفت التحريات، عن أن الفتاة أصيبت بحالة من الخوف مع قرب إعلان نتيجة الثانوية العامة فقفزت من شرفة منزلها ونقلت للمستشفى على الفور، وتم تحرير محضر بالواقعة، واتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة وتولت النيابة التحقيق.

اعلان نتيجة الثانوية ازمة التحريات التحقيق الثانوية العامة الطابق الثالث

الأكثر قراءة

ظهرت الآن.. رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 بالاسم فقط

الآن رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 بالاسم فقط فى جميع المحافظات

اللينك متاح.. نتيجة الصف الثالث الثانوي 2023 بالاسم فقط

اللينك فعال.. نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس جميع المحافظات

لينك فَعَّال| رابط نتيجة الثانوية العامة برقم الجلوس 2023 وزارة التربية والتعليم

الآن نتيجة الثانوية العامة 2023 بالاسم فقط| موقع وزارة التربية والتعليم نتائج الامتحانات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

أم الفنون.. المصرى القديم.. الموسِيقِىّ والمطرب الأول «2»

إبراهيم داود

نقطة زرقاء باهتة

وائل لطفي

النصر صبر ساعة

ماجد حبته

اجتماع الفصائل الفلسطينية

منى رجب

إصلاح ماسبيرو

محمود خليل

التمثال المعجزة

القس. رفعت فكرى

سر السعادة والشباب!!

ماجد حبته

فرانس 24 دهستها الجزائر

صور

مزاد السمك فى البرلس بكفرالشيخ (صور)

الممشى السياحى فى العلمين

وزراء ومشاهير فى عزاء والد الدكتور محمد الباز

محطة تل أبيب

المزيد

الجيش الإسرائيلى يعود إلى "جنين" بالضفة الغربية.. ماذا حدث ليلاً؟ ولماذا؟

صفقة واشنطن.. التطبيع مع السعودية وخروج المتدينين من حكومة نتنياهو.. ما القصة؟

إسرائيل تتأهب لتدهور محتمل على حدود لبنان