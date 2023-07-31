سعر اليورو خلال التعاملات المسائية اليوم الإثنين 31 يوليو في البنوك

شهد سعر اليورو اليوم الإثنين الموافق 31 يوليو 2023 مقابل الجنيه المصري في البنوك المصرية وماكينات الصرافة استقرارًا خلال التعاملات المسائية، حيث بلغ نحو 33.68 جنيه للشراء، و 33.80 جنيه للبيع وفقًا لمتوسط أسعار البنك المركزي المصري.

سعر اليورو اليوم الاثنين تحديث يومي خلال التعاملات المسائية

ننشر تحديث يومي لـ سعر اليورو الإثنين الموافق 31 يوليو 2023 مقابل الجنيه المصري خلال التعاملات المسائية في البنوك المصرية وماكينات الصرافة.

سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في البنك التجاري الدولي

سعر اليورو في البنك التجاري الدولي سجل استقرارًا خلال التعاملات المسائية اليوم الاثنين الموافق 31 يوليو 2023، مسجلاً 33.52 جنيه للشراء، و 33.97 جنيه للبيع.

سعر اليورو خلال الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري

استقر سعر اليورو مقابل الجنيه المصري اليوم الاثنين الموافق 31 يوليو 2023، خلال التعاملات المسائية في البنك الأهلي المصري، حيث بلغ نحو 33.48 جنيه للشراء، و 33.85 جنيه للبيع.

سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في بنك فيصل الإسلامي

سعر اليورو اليوم الاثنين الموافق 31 يوليو 2023 في بنك فيصل الإسلامي خلال التعاملات المسائية مقابل الجنيه المصري ليسجل 33.57 جنيه للشراء، و33.96 جنيه للبيع.

اليورو مقابل الجنيه المصري في بنك البركة

سعر اليورو اليوم الاثنين الموافق 31 يوليو 2023 في بنك البركة خلال التعاملات المسائية ليسجل نحو 33.61 جنيه للشراء، و 34.76 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنكي مصر والقاهرة

استقر سعر اليورو اليوم الاثنين الموافق 31 يوليو 2023 في بنك القاهرة مسجلًا 33.42 جنيه للشراء، و 33.60 جنيه للبيع، وسجل سعر اليورو في بنك مصر استقرارًا ليبلغ نحو 33.41 جنيه للشراء، 34.85 للبيع