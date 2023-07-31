الشباب السعودي يهزم الزمالك بهدف في البطولة العربية

تغلب الشباب السعودي على نظيره الزمالك بهدف نظيف، الاثنين، في إطار الجولة الثانية من البطولة العربية.

الفوز أشعل المجموعة الثالثة في البطولة، حيث تصدر الشباب برصيد 4 نقاط وخلفه الزمالك بثلاث نقاط.

ويلعب النصر السعودي مع الاتحاد المنستيري التونسي مساء اليوم في نفس المجموعة.

ويضرب الأبيض موعدًا قويًا مع النصر في الجولة الثالثة والأخيرة بدور المجموعات، بينما يلعب الشباب مع المنستيري.

الشوط الأول

الشباب كان الأكثر استحواذًا على مجريات الشوط بنسبة وصلت إلى 56% مقابل 44% لصالح الزمالك.

كان اللقاء هادئ في أول نصف ساعة وفي الدقيقة 30 شهد اللقاء مشادة قوية بين عمرو السيتي والأرجنتيني إيفر بانيجا قائد الشباب تحصل فيها الاثنين على إنذار بجانب أحمد سيد "زيزو".

وبالدقيقة 36 كانت أولى محاولات الزمالك بعرضية من أحمد فتوح، لزيزو لكن حارس الشباب تصدى لكرته.

وتحصل الشباب على ركلة جزاء في الدقيقة 37 بعد العودة لتقنية "الفار" الذي أثبتت لمسة يد على محمد عبد الغني مدافع الأبيض.

ونجح بانيجا في تسجيل ركلة الجزاء على طريقة "بانينكا" بالدقيقة 44، لتسكن شباك محمد صبحي.

وحاول سيف الجزيري بالوقت بدل الضائع داخل منطقة الجزاء، بتسديدة قوية لكنها جاءت ف الشباك الخارجية للفريق السعودي.

الشوط الثاني

سيطر الزمالك على مجريات الشوط بأكمله، لكنه لم يتمكن من هز شباك الشباب وفك دفاعاته طوال الشوط.

وانفرد شيكابالا مبكرًا في الشوط الثاني، لكنه سقط وطالب بركلة جزاء لكن الحكم لم يتحتسب له شيء.

وبالدقيقة 74 سدد زيزو أخطر كرات الشوط بكرة من خارج منطقة الجزاء اصطدمت بعارضة الحارس كيم.

واستمر اللقاء على هذا المنوال لينتهي بفوز الشباب.