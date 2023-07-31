الكشف الطبي بالمجان على ٧٠٣٩ مواطنا في قافلة طبية بدمياط

قال الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة في محافظة دمياط إنه في ختام القوافل العلاجية بمديرية الصحة خلال شهر يوليو توقع الكشف الطبي على ٧٠٣٩ مواطنا بقري الألفي وعرب عودة وكفر سعد البلد التابعين لمركز كفر سعد وقري عزبة جابر وعتيبة التابعين لمركز الزرقا وقرية الركابية الجديدة التابعة لمركز كفر البطيخ والتي تغطيها القوافل العلاجية لأول مرة ضمن جهود المبادرة الرئاسية حياة كريمة والمبادرة الرئاسية ١٠٠ يوم صحة لتكثيف الخدمات العلاجية المقدمة للمواطنين.

تضمنت القوافل العلاجية عيادات طبية متخصصة حيث تم الكشف على ٧٠٣٩ مواطنا خلال يوليو وتقديم خدمات الأشعة x-ray لـ ١٤١ مواطن والأشعة بالسونار لـ ١٠٤ مريض فيما اجري معمل القوافل عدد ٢٤٨٠ تحليلا طبيا للدم والطفيليات، وتحويل ١٤٥ مريض للمستشفيات لاستكمال العلاج وانهاء إجراءات استصدار ٣٥ قرار علاج علي نفقة الدولة بالإضافة للصيدلية التي تم من خلالها صرف الأدوية بالمجان لمترددي القوافل في ظل الإجراءات الوقائية.

كما تم تنفيذ عدد من الندوات التثقيفية، مؤكدا استمرار سلسلة القوافل الطبية بجميع مراكز المحافظة، لتقديم الخدمات العلاجية والطبية للمواطنين بكافة المناطق.