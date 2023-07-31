الإثنين 31 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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رفعت فياض يكشف مفاجأة عن ادعاءات تسريب نتيجة الثانوية

الكاتب الصّحفي رفعت
الكاتب الصّحفي رفعت فياض

قال الكاتب الصحفي رفعت فياض، المتخصص في شئون التعليم، إن ما تردد عن تسريب نتيجة الثانوية العامة غير صحيح قانونًا، موضحًا أن تسريب النتيجة يحدث قبل اعتمادها من وزير التربية والتعليم، أما فور اعتماد الوزير للنتيجة أصبحت متاحة للبعض.

وأضاف “فياض” أنه لم يحدث تسريب من الكنترولات قبل اعتماد النتيجة، لكن بمجرد اعتمادها نشرتها المواقع الإلكترونية المتعاقدة مع وزارة التعليم، تأخذ النتيجة تحمّلها على مواقعها قبل ذهابها للمدارس.

ولفت إلى أن ظهور النتيجة على مواقع قبل الأخرى هو منافسة بين تلك المنصات، لكن طالما تم اعتمادها فلا تسريب وذلك مثل ما يحدث في الامتحانات، طالما أن الامتحان لم يخرج قبل بدء اللجنة فلم يعد تسريبًا وما يحدث بعد ذلك هو غش وليس تسريبًا.

نتيجه الثانويه العامه رفعت فياض تسريب نتيجة الثانوية العامة

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