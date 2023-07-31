الإثنين 31 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

خبير: مليار دولار خسائر أمريكية بسبب تعطل "جي بي إس" ليوم واحد

جي بي إس
جي بي إس

قال أشرف صلاح الدين، مستشار التحول الرقمي، إن تهديد الصين للولايات المتحدة بضرب "الجي بي اس"، ليس الأول، فقد حدث قبل عدة أشهر بالتزامن مع أزمة المنطاد الصيني.

وأضاف “صلاح الدين” خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "إكسترا اليوم"، مع الإعلامية نانسي نور، عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن "الجي بي إس"، مربوط بـ 30 قمرًا صناعيًا أو أكثر تلف حول الأرض وتستخدم الساعات الذرية فائقة الدقة وترسل العديد من الإشارات، مؤكدًا أن كل شبكات الهواتف تستخدمها.

وتابع: "خسائر الولايات المتحدة الأمريكية من تعطل "الجي بي إس"، ليوم واحد تقدر بنحو مليار دولار، وذلك بسبب تتبع السيارات وحركات النقل والموانئ والمطارات.

وأشار إلى أنه مؤخرًا شلت حركة الملاحة الأمريكية لمدة 8 ساعات بسبب التشويش عليها، ولم يتم اكتشاف المتسبب في ذلك هل هي الصين أم روسيا.

النظم البديلة لـ"جي بي إس"

وأوضح أن هناك نظام بديل للجي بي سي، في الاتحاد الأوروبي يدعى "جاليليو"، وكذلك في الصين نظام "بيدو"، مؤكدًا أن الدول العربية في حال قررت الاستعانة بأي منهما فيجب الحصول على ترخيص من الدول والتعاقد معها.

مستشار التحول الرقمي تهديد الصين الجى بى اس للولايات المتحدة صراع القوى خسائر الولايات المتحدة الأمريكية

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