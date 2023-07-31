بعد إعادة انتخابها.. تجديد الثقة في أول مصرية تشغل منصب عمدة بكندا (فيديو)

قالت دورين أسعد، أول مصرية تشغل منصب عمدة في كندا، إن أسرتها هاجرت إلى كندا في السبعينيات، كما أنها ولُدت في كندا وقررت الترشح لمنصب عمدة مدينة بروسار.

مصرية بكندا

وأكدت دورين أسعد، خلال لقائها ببرنامج “الستات مابيعرفوش يكدبو” المذاع عبر فضائية “سي بي سي”، أنه كان هناك غضب كبير من أهالي مدينة بروسار على العمدة الحاكم آنذاك، ولهذا قامت بإعداد برنامج انتخابي خاص بها يتفادى جميع الأزمات التي يعاني منها الأهالي.

عمدة مدينة بروسار

وأضاف دورين، أنها استطاعت إقناع أهالي هذه المدينة بالتصويت لها، ولهذا حققت الفوز على الأمريكان أنفسهم، معبرة:" يوم الفوز كان أجمل يوم بحياتي".

وأشارت إلى أنها غير متمكنة من اللغة العربية بالقدر الكافي نظراً لتواجدها في الخارج منذ الطفولة، مشيرة أنها كانت تحرص على النزول إلى مصر في الأجازات الصيفية من كل عام.

وتابعت:"تم تجديد مدة بقائي في المنصب نظراً لدعم الأهالي بصورة كبيرة لي، وهذا الدعم جاء نتيجة قربي من المواطنين ومشاركتهم في أخذ القرار".