في ظل الموجة الحارة.. كيف تؤثر جودة النوم على الصحة العامة؟

تعد فوائد النوم الجيد أمرًا مهمًا للجميع في حياتنا اليومية، وخاصة في ظل موجة الحر الشديدة التي تجتاح العديد من بلدان العالم، فالحرارة العالية قد تؤثر سلبًا على جودة النوم وتجعله صعبًا بالنسبة للكثيرين.

وفي ظل الموجة الحارة الشديدة التي نعيشها، فإن النوم الجيد يلعب دورًا حاسمًا في صحتنا وحيويتنا، حيث يؤثر النوم الجيد على الصحة العامة والحيوية اليومية بطرق عديدة؛ كتنظيم الوزن، تعزيز جهاز المناعة، زيادة الطاقة والتركيز، تقليل مخاطر الأمراض المزمنة وتحسين الصحة العقلية.

يعتبر النوم الجيد أساسيًا للحفاظ على صحة الإنسان وحيويته اليومية، ففي السطور التالية يوضح الخبراء بموقع " sleepfoundation" الطبي، كيف يؤثر جودة النوم على الصحة العامة والحيوية خلال هذه الموجة الحارة.

تنظيم وزن الجسم:

يؤثر النوم الجيد والمنتظم على تنظيم وزن الجسم، حيث يعمل النوم الجيد على تنظيم هرمونات الجوع والشبع في الجسم، فإذا لم يكن لديك نوم كافٍ وجيد، فقد يزيد الشهية وقد تميل لتناول الطعام بكميات أكبر، مما يؤدي إلى زيادة الوزن وحدوث مشاكل صحية.

تعزيز الجهاز المناعي:

النوم الجيد يلعب دورًا كبيرًا في تعزيز جهاز المناعة، فعندما تكون الجسم مرتاحًا وفي حالة استرخاء أثناء النوم، فإنه يمكنه القضاء على الجراثيم والأمراض بشكل أكثر فاعلية.

زيادة الطاقة والتركيز:

يؤثر النوم الجيد على حيوية الشخص ومستوى طاقته اليومية، فإذا حصلت على قسط كافٍ من النوم، ستشعر بالانتعاش والنشاط طوال اليوم، بالإضافة إلى ذلك، فإن النوم الجيد يعزز التركيز والإدراك، مما يساهم في أداء المهام اليومية بكفاءة أعلى.

تقليل مخاطر الأمراض المزمنة:

النوم الجيد يحمي الجسم من الإصابة بالعديد من الأمراض المزمنة مثل أمراض القلب وارتفاع ضغط الدم والسكري، فعندما يكون لديك نوم كافٍ وعميق، يتمكن الجسم من تجديد الخلايا وإصلاح الأضرار التي تعرض لها خلال النهار، مما يقلل من خطر الإصابة بتلك الأمراض.

تحسين الصحة العقلية:

النوم الجيد يلعب دورًا هامًا في الحفاظ على صحة العقل والحالة النفسية، فإذا كان لديك نوم جيد، فسوف تشعر بتحسن ملحوظ في المزاج وتقليل مستويات الإجهاد والقلق، لذا فمن الضروري الجمع بين جودة النوم والاستمتاع بصحة عقلية جيدة للمحافظة على توازن شامل في حياتنا.