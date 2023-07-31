خريطة تخفيف الأحمال ومواعيد قطع الكهرباء فى محافظة القاهرة 2023

نشر مجلس الوزراء بيانًا حول خطة الدولة لتخفيف أحمال الكهرباء، اولتى سيتم تنفيذها بدءًا من الساعة الثانية عشرة ظهر غد الثلاثاء، وينشر “الدستور” في تقريره خطة الدولة لتخفيف أحمال الكهرباء بمحافظة القاهرة.

مواعيد قطع الكهرباء فى محافظة القاهرة 2023

وجاء موعد الفصل من الساعة 12 إلى 1 مساءً:

منطقة الظاهر، ومنها: شارع الشيخ عبدالله، شارع الجراج، شارع مصر السودان، شارع محمد كامل حسين النزهة الجديدة، منطقة دير الملاك.

منطقة شبرا ومنها، مساكن أبودومة، مساكن الكورنيش، شارع طوسون.

منطقة روض الفرج ومنها: شارع أبوالفرج وشارع فخرالدين، وشارع عبدالوهاب.

منطقة الشرابية، ومنها شارع مصنع النسيج الشرابية، شارع حسني بالشرابية، وشارع حسن علام.

منطقة الأميرية البلد، ومنها: الأميرية البلد، شارع مجمع المصانع، وشارع الأميرية البلد.

منطقة الزاوية الحمراء ومنها: شارع أحمد حشاد، وشارع الإمام العبد، وسور الفرز، وعزبة ناصر الجديدة.

منطقة القاهرة الجديدة التجمع الخامس: المناطق الأولى، والثانية والثالثة.

منطقة السلام الأول ومنها: مساكن أطلس 3 حتي بلوك 131.

منطقة النهضة، ومنها: عمارات النخيل. منطقة السلام الأول ومنها: مساكن الصعيد ومساكن العبد، وأرض الحجاز.

منطقة السلام الأول، الوايلى، حدائق القبة، عين شمس، المرج، والسواح، السلام، الحي السابع، حي غرب مدينة نصر، الحى العاشر، العباسية. ومنطقة بدر، المعادى، حلوان، تحكم 26 يوليو، الحلمية والسلام.

وعقد اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، اجتماعًا لمتابعة إجراءات ترشيد استهلاك الكهرباء، لتوفير الطاقة، حرصًا على مصلحة المواطنين. شهد الاجتماع اللواء إبراهيم عبدالهادي، نائب المحافظ للمنطقة الغربية، ود. إبراهيم صابر، نائب المحافظ للمنطقة الشرقية، وم. جيهان عبدالمنعم، نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية، ود. حسام الدين فوزي، نائب المحافظ للمنطقة الشمالية، وم. حازم الأشموني، السكرتير العام، ومديري المديريات ورؤساء الهيئات والأحياء.

وأكد محافظ القاهرة، خلال الاجتماع أن الإجراءات الاستباقية التي اتخذتها الدولة بإنشاء مشروعات لتوليد الكهرباء خففت من حدة الأزمة التي تسبب فيها الارتفاع العالمي لدرجة حرارة الأرض، وهو ما وصفه أمين عام الأمم المتحدة بدخول الأرض مرحلة الغليان.

وشدد محافظ القاهرة، خلال الاجتماع، على رؤساء الأحياء بتكثيف الحملات للتأكد من التزام المحال التجارية والورش بالغلق في المواعيد المحددة، وإطفاء الإضاءة القوية التي تتواجد على واجهاتها أثناء مواعيد العمل. كما طالب بفصل كل الإعلانات الموجودة على واجهات المحال وإطفاء الإضاءة الداخلية بعد الغلق. وأضاف أن يجب على المُنشآت الرياضية الكبرى (الأندية الرياضية، والاستادات الرياضية، وملاعب كرة القدم، والصالات المغطاة) تخفيض استهلاك الكهرباء، وإطفاء التمويهات في الصالات والإستادات بعد انتهاء الفعاليات التي تقام بها مساءً، على أن يتم التنسيق مع جهات الاختصاص لإقامة الفعاليات والتدريبات نهارًا.

وأكد اللواء خالد عبدالعال ضرورة تكثيف الحملات المشتركة بين شركة الكهرباء ومباحث الكهرباء ومسئولي الأحياء لمواجهة سرقات الكهرباء، وحظر تركيب الزينات في افتتاح المحلات والأفراح.