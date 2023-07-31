الإثنين 31 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

رسميًا.. حسام البدرى مديرًا فنيًا لـ الزوراء العراقى

حسام البدري
حسام البدري

أعلن نادي الزوراء العراقي، الإثنين، عن تعاقده مع حسام البدري المدير الفني الأسبق لمنتخب مصر، لتولي المهمة الفنية للفريق في الفترة المقبلة.

ونشر نادي الزوراء بيانًا عبر صفحتهم على "فيسبوك"، أكدوا خلاله التعاقد مع البدري لتدريب الفريق بدءًا من الموسم المقبل، على أن يصل للعاصمة العراقية بغداد خلال أيام، رفقة جهازه المعاون، من أجل التوقيع على العقود الرسمية لتوليه المنصب.

يأتي ذلك بعد أيام قليلة من استقالة البدري من تدريب نادي الصفاقسي التونسي، بعد الهزيمة على يد الشرطة العراقي بهدف نظيف في الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة كأس الملك سلمان للأندية الأبطال "البطولة العربية".

يصبح حسام البدري ثاني مدرب مصري في الدوري العراقي الموسم المقبل، بعد تعيين مؤمن سليمان مديرًا فنيًا لـ القوة الجوية بعدما قاد الشرطة للفوز باللقب في موسم 2021/2022.

حسام البدري مصر الزوراء البدري الدوري العراقي

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