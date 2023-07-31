أمين عام مساعد "حماة الوطن": الحوار الوطنى قائم على فكرة الجمهورية الجديدة

قال محمد البلتاجي أمين عام مساعد حزب حماة الوطن، إن جلسات الحوار الوطني تهدف لجمع مختلف آراء الشعب والقوى السياسية لتتحد جميعًا حول تنفيذ رؤية الجمهورية الجديدة.

وتابع البلتاجي أن جلسات الحوار الوطني تهدف إلى تحقيق مخرجات تهدف لإرضاء طموح المواطن المصري ليصب بالنفع لصالح الوطن.

وأوضح أنه من الجيد أن النقاشات تتسم بالشفافية، لتحقق جلسات الحوار الوطني معالجة فقدان الثقة الموروثة من قبل بين المواطن والعملية السياسية.

وأكد أنه لا بد من تقديم منتج يشمل ضمانات العملية السياسية والتقريب من المواطن بالتوعية السياسية وهو دور الأحزاب السياسية والمؤسسات التنموية.