الإثنين 31 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

جامعة الدلتا التكنولوجية تُشارك فى فعاليات الملتقى والمعرض الدولى للتعليم العالى والتدريب EDUGATE

جامعة الدلتا التكنولوجية
جامعة الدلتا التكنولوجية

شاركت جامعة الدلتا التكنولوجية برئاسة الدكتور عربى السيد كشك فى فعاليات المُلتقى والمعرض الدولى للتعليم العالى والتدريب EDUGATE، والذى يُقام في الفترة من ٣٠ يوليو إلى ١ أغسطس ٢٠٢٣، والذى يعتبر من أكبر ملتقيات التعليم العالى بمصر والمنطقة العربية.

يأتى ذلك تحقيقًا لتطلعات الدولة والقيادة السياسية والمجتمع نحو منظومة تعليم فنى وتكنولوجي يواكب خطط الدولة للتنمية المستدامة، واحتياجات سوق العمل الفعلية.

من جانبه، أوضح الدكتور عربى كشك رئيس الجامعة، أن الجامعة تشارك في هذه المعارض بهدف إتاحة كل البرامج والتخصصات الموجودة بالجامعة أمام الطلاب، مؤكداً ضرورة التعريف بالبرامج المختلفة التي تمتلكها جامعة الدلتا التكنولوجية، بهدف جذب أكبر عدد من الطلاب المصريين والوافدين، بما يتفق مع رغباتهم.

وأضاف رئيس الجامعة، أن المعرض والملتقي يساعد الطلاب التعرف على آليات التعليم المتميز عبر برامج تعليمية متطورة مواكبة للعصر، والتعرف على أبرز الفرص التعليمية، وكذلك البرامج الدراسية والخدمات التعليمية التى تقدمها الجامعة من خلال برامجها المتميزة والبينية.

وأضاف الدكتور عربى كشك، حرص الجامعة الوصول إلى أعلى معايير الجودة والكفاءة والتميز، وفتح آفاق جديدة لتنمية الذات، بالإضافة إلى تقديم مناخ علمى وبحثى متميز يواكب التطور التكنولوجى المتسارع؛ لتأهيل طلابها لسوق العمل وامتلاك مهارات ووظائف المستقبل.

شاركت الجامعة بالمعرض وقدمت عرضًا تعريفيًا عن الجامعة وبرامجها التكنولوجية المتميزة، وأهميتها لمواكبة سوق العمل، وأهم التجهيزات الموجودة بها على أعلى مستوى تقنى وتكنولوجي يواكب الجامعات العالمية ويناسب التعليم التكنولوجى، بالإضافة إلى عرض بعض مشروعات الطلاب الابتكارية.

البرامج والتخصصات التجهيز البرامج التخصصات التجهيزات البرامج الدراسية احتياجات سوق العمل

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