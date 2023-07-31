«دوكسوري» يضرب الصين.. عشرات الآلاف يفرون من منازلهم بسبب الإعصار

تواجه الصين أقوى عاصفة تضرب البلاد منذ سنوات، وما ترتب عليها من فيضانات واسعة ضربت مقاطعة فوجيان، في حين تواصل فرق الإنقاذ عمليات الإجلاء، في وقت فر فيه أكثر من 31 ألفًا من منازلها في بكين بسبب إعصار دوكسوري.

وأفادت الأنباء أن شخصين لقيا حتفهما في فيضانات شديدة اجتاحت أجزاء من بكين، مع مرور إعصار دوكسوري عبر العاصمة الصينية.

وذكرت صحيفة “بيبولز ديلي” الصينية، أنه تم العثور على شخصين غير مستجيبين في أحد الأنهار في منطقة مينتوغو في غرب بكين التي عانت من أسوأ الفيضانات، وفقًا للإذاعة الحكومية CCTV، قام أكثر من 31000 شخص بإخلاء منازلهم في المدينة.

وقالت إدارة الأرصاد الجوية الصينية، إن هطول الأمطار الغزيرة استمر في بكين وكذلك في خبي وتيانجين وشرق شانشي مع تبدد دوكسوري فوق شمال الصين.

وتعد “دوكسوري” هي واحدة من أقوى العواصف التي تضرب الصين منذ سنوات وتسببت في فيضانات واسعة النطاق خلال عطلة نهاية الأسبوع في مقاطعة فوجيان الجنوبية ، مما دفع مئات الآلاف من الناس إلى مغادرة منازلهم.

وبين الساعة الثامنة مساء يوم السبت والساعة الواحدة بعد الظهر يوم الاثنين ، بلغ متوسط هطول الأمطار في بكين 176.9 ملم ، وبلغ الحد الأقصى لهطول الأمطار في أجزاء من مينتوجو 580.9 ملم ، وفقًا لمرصد المدينة.

وذكرت إذاعة بكين للمرور، أن خط سكة حديد فنغشا الذي يبلغ طوله 65 ميلا (105 كيلومترات) ، والذي يربط منطقة فنغتاى بغرب بكين مع شاتشنغ في هيبي ، عانى من "أضرار جسيمة بالمياه" ، مما أدى إلى تعطيل الرحلات. تم إجلاء ما يقرب من 2000 راكب وطاقم سكة حديد من قطارين.

وذكرت وسائل الإعلام أن العمل توقف في أكثر من 4000 موقع بناء ، وتم تفتيش ما يقرب من 20 ألف مبنى بحثًا عن أضرار ، وأغلقت المواقع السياحية في المدينة.

وحذر خبراء الأرصاد من أن إعصار خانون كان يقترب وأنه من المقرر أن يضرب الساحل الصيني المكتظ بالسكان هذا الأسبوع. وقالت السلطات إن خانون يمكن أن تلحق المزيد من الضرر بالذرة والمحاصيل الأخرى التي أصابها بالفعل دوكسوري.

ذكرت وسائل الإعلام الحكومية أن دوكسوري وصل إلى اليابسة يوم الجمعة، حيث أسقط خطوط الكهرباء واقتلع الأشجار، مما أثر على حوالي 880 ألف شخص في ساحل فوجيان وأجبر أكثر من 354400 على الإخلاء وإعادة التوطين ، وتسبب في خسائر اقتصادية مباشرة بأكثر من 478 مليون يوان (52 مليون جنيه إسترليني).

وفي أعقاب دوكسوري ، أظهرت منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي عمال الطوارئ يزيلون الأشجار المتساقطة والانهيارات الأرضية ، والأشخاص يخوضون في مياه الفيضانات التي تصل إلى الفخذين.

قبل أن يضرب الصين ، اجتاح الإعصار تايوان وشمال الفلبين ، حيث أدت الأمطار والرياح القوية إلى انقلاب عبارة أسفرت عن مقتل 25 شخصًا على الأقل.