مصرع شخص إثر انقلاب سيارة بترعة الإسماعيلية (صور)

لقي شخص مصرعه إثر انقلاب سيارة ملاكي في ترعة الإسماعيلية، على طريق "الإسماعيلية - الزقازيق".

وتلقى المركز الإقليمى للشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة بالإسماعيلية، برئاسة اللواء مهندس هنرى إبراهيم إخطارًا بوقوع حادث انقلاب سيارة في ترعة الإسماعيلية من أسفر عن وفاة شخص.

وعلى الفور انتقال الأجهزة الأمنية وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث للوقوف على ملابثاته ومعاينة المنطقة ومعرفة أسباب الحادثة .

فيما دفع فرع هيئة الإسعاف في محافظة الإسماعيلية بقيادة الدكتور مصعب البدراوي مدير الفرع بسيارة إسعاف لنقل المتوفي إلى مشرحة مستشفى التل الكبير.