الحوار الوطنى يناقش استحقاقات مباشرة الحقوق السياسية.. ومقترحات بالتصويت الإلكترونى

استأنف الحوار الوطني، أمس الأحد، جلساته في الأسبوع الخامس منذ انطلاقه، واستهلت الاجتماعات نقاشاتها بالمحور السياسي حيث عقدت لجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي جلسة لمناقشة موضوع قانون مباشرة الحقوق السياسية.

استعرض المشاركون آليات مباشرة الحقوق السياسية والتصويت في الانتخابات وضمان النزاهة والشفافية، والتأكيد على ضرورة المشاركة الفعالة في سير العملية الانتخابية، وتعزيز دور المواطنين في المشاركة.

وثمن المتحدثون حالة الحراك الفكري غير المسبوق بين الدوائر السياسية والمجتمعية المختلفة للمشاركة في ترتيب أولويات العمل الوطني، وكذا مناقشة قانون مباشرة الحقوق السياسية في الحوار الوطني، مشيرين إلى أنه يتسم بالوضوح في نصوصه، إلا أن هناك إشكالية في تطبيق بعض مواده.

وأوضح بعض المشاركين أن هناك تحديات تواجه العملية الانتخابية، منها ضعف الإقبال والمشاركة، وهي ظاهرة عالمية وعدم رغبة الناخبين في التوجه إلى صناديق الاقتراع، مؤكدين على أهمية تعديل النظام الانتخابي ليحفز الجميع على المشاركة في الاقتراع.