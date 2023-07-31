"100 جنيه" تودي بحياة شاب في التجمع الأول (صور)

شهدت منطقة التجمع الأول مقتل الشاب طعنا على يد صديقه بسبب خلافات مالية على 100 جنيه.

وحصلت "الدستور" على صور المجني عليه ويدعى "مصطفى محمود" يبلغ من العمر 26 عامًا، والذي قتل على يد صديقه، مسددا له عدة طعنات نافذة سقط على إثرها جثة هامدة.

تفاصيل الواقعة

كانت البداية بتلقى قسم شرطة التجمع الأول بلاغًا بمقتل شاب طعنًا خلال مشاجرة مع صديقه بسبب 100 جنيه، على الفور انتقل رجال المباحث إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين وجود جثة لشاب مصاب بطعنات نافذة ويدعى "مصطفي محمود"، وتم نقل الجثة للمشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

وبإعداد الكمائن والتحريات نجح رجال المباحث من القبض على المتهم واقتياده لديوان القسم، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.