الإثنين 31 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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تحقيقات ومتابعات

انهيار شمس البارودى بعد أداء صلاة الجنازة على نجلها (صور)

جنازة نجل حسن يوسف
جنازة نجل حسن يوسف

شيع المئات من مشاهير الوسط الفني منذ قليل، جثمان عبدالله حسن يوسف، نجل الفنانة شمس البارودي والفنان القدير حسن يوسف، من مسجد الشرطة بمدينة الشيخ زايد وسط حزن شديد من نجوم الفن.

حضر الجنازة عدد من الفنانين أبرزهم “أشرف زكي، نهال عنبر، محمد فؤاد، ميرفت أمين، عفاف شعيب” وعدد من مشاهير الوسط الفني.

وصل اليوم الإثنين، جثمان نجل الفنان حسن يوسف إلى مسجد الشرطة، لأداء صلاة الجنازة عليه، وتشييعه إلى مثواه الأخير بمقابر العائلة.

توفي عبدالله حسن يوسف غرقًا خلال قضاء إجازة المصيف بالساحل الشمالي، وتم نقل الجثمان إلى مستشفى بمطروح ومنه إلى القاهرة.  

والراحل عبدالله حسن يوسف هو الابن الأصغر للفنان حسن يوسف والفنانة المعتزلة شمس البارودي، ويبلغ من العمر 35 عامًا، ويعمل كابتن طيار بإحدى شركات الطيران الخاصة.

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اداء صلاة الجنازة جثمان نجل الفنان حسن يوسف بمدينة الشيخ زايد المعتزلة شمس البارودي الفنانة المعتزلة شمس البارودي الفنان حسن يوسف

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