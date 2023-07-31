انهيار شمس البارودى بعد أداء صلاة الجنازة على نجلها (صور)

شيع المئات من مشاهير الوسط الفني منذ قليل، جثمان عبدالله حسن يوسف، نجل الفنانة شمس البارودي والفنان القدير حسن يوسف، من مسجد الشرطة بمدينة الشيخ زايد وسط حزن شديد من نجوم الفن.

حضر الجنازة عدد من الفنانين أبرزهم “أشرف زكي، نهال عنبر، محمد فؤاد، ميرفت أمين، عفاف شعيب” وعدد من مشاهير الوسط الفني.

وصل اليوم الإثنين، جثمان نجل الفنان حسن يوسف إلى مسجد الشرطة، لأداء صلاة الجنازة عليه، وتشييعه إلى مثواه الأخير بمقابر العائلة.

توفي عبدالله حسن يوسف غرقًا خلال قضاء إجازة المصيف بالساحل الشمالي، وتم نقل الجثمان إلى مستشفى بمطروح ومنه إلى القاهرة.

والراحل عبدالله حسن يوسف هو الابن الأصغر للفنان حسن يوسف والفنانة المعتزلة شمس البارودي، ويبلغ من العمر 35 عامًا، ويعمل كابتن طيار بإحدى شركات الطيران الخاصة.

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