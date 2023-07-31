«الخارجية السعودية» تُطالب بخطوات جادة لمواجهة محاولات الإساءة لـ«المصحف»

دعا وزير الخارجية السعودي، اليوم الإثنين، لاتخاذ خطوات عملية للتصدي للاعتداءات على المصحف، وفق قناة "العربية" الإخبارية.

وجدد وزير الخارجية السعودي إدانة المملكة للاعتداءات المتكررة على حرمة المصحف.

ووفقا لصحيفة "أراب نيوز" السعودية، فقد أكدت وكالة الهجرة السويدية أنها تعيد فحص تصريح إقامة لاجئ عراقي كان وراء العديد من أعمال تدنيس القرآن في ستوكهولم في الأسابيع الأخيرة، والتي أزعجت المسلمين في جميع أنحاء العالم.

وأحرق لاجئ عراقي، اسمه سلوان موميكا، نسخة من القرآن خارج مسجد ستوكهولم المركزي في عيد الأضحى (28 يونيو)، كما قام بمظاهرة أمام السفارة العراقية في وقت سابق من هذا الشهر، حيث هدد بحرق الكتاب المقدس للمسلمين مرة أخرى.