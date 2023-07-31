للحفاظ على المظهر الحضاري.. تهذيب حدائق "دسوق" في كفر الشيخ

أكد اللواء علاء محمد يوسف، رئيس مركز ومدينة دسوق بمحافظة كفر الشيخ، استمرار عمل جهاز النظافة والتجميل بالمدينة وتكثيف حملات النظافة ورفع الأتربة وتقليم وتهذيب الأشجار وإضافة زراعات جديدة، إذ يتم تكثيف أعمال النظافة اليومية بالتنسيق مع رؤساء الأحياء وفريق العمل المعاون.

وأضاف رئيس دسوق، أنه يتم تقليم وتهذيب الأشجار بالحدائق العامة والميادين ومداخل المدينة وقص النجيل ورى الزراعات، وقص وتقليم الأشجار وأعمال الرى ورفع ناتج القص والنظافة، للحفاظ على المظهر الحضارى اللائق، والقيام بإضافة الأحواض الزراعية بالمدينة بزراعات جديدة وتحسين البيئه المحيطة لإرضاء المواطنين بنطاق المدينة، مؤكدا أن المساحات الخضراء والحدائق هي المتنفس للمواطنين بالإضافة إلى سير العمل بمنظومة النظافة بشوارع المدينة على مدار اليوم.

كما تم رفع جميع المخلفات والقمامة بجميع شوارع المدينة الرئيسية والفرعية ، فى إطار جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وتكثيف الحملات على المرافق وتحسين الخدمات للمواطنين، والتواصل معهم ميدانياً، وتأكيداً منا على ضرورة السعي دائماً لتقديم الأفضل والأفضل لخدمة المواطنين والإرتقاء لرفع مستوي النظافة بأحياء مدينة دسوق.