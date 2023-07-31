مراسل DMC: إقبال كبير من الزوار على مهرجان العلمين الجديدة

قال محمد سعد، مراسل DMC إن فعاليات مهرجان العلمين الجديدة لا تنتهي ولا تتوقف على الإطلاق، كما أن الأعداد تزداد يوميًا على هذه المدينة الساحرة من مختلف الأعمار والشرائح المجتمعية.

المسرح الشعبي بالعلمين

أضاف محمد سعد، خلال مداخلة هاتفية بـ"نشرة أخبار دي إم سي" المذاع عبر فضائية “DMC”، أن المسىرح الشعبي يقدم عروضًا فنية مختلفة ومتاحة للجميع وعلى بعد 100 متر من المسرح الشعبي (مسرح العلمين) الذي قدمت به أول حفلة الفنانة والإعلامية الكبيرة إسعاد يونس التي كان في ضيافتها الساحر المصري كريس، كما تم عرض مجموعة من العروض الفنية خلال الحلقة التي سيتم عرضها عبر فضائية “DMC” من خلال برنامج “صاحبة السعادة|”.

الحفلات الرياضية بالعلمين

وتابع أن الفترة المقبلة سيتم استقبال عدد من الحفلات الرياضية مثل بطولة الجودو العربية والقفز من الطائرات.