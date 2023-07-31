انتشال جثة طالب غرق بشاطئ الهانوفيل بالإسكندرية

تمكنت قوات الإنقاذ النهري بمديرية أمن الإسكندرية وعدد من الغطاسين المتطوعين من انتشال جثمان الغريق الثالث بشاطئ الياسمين بالهانوفيل الشرقي في حي العجمي وذلك بعد يوم من انتشال جثتي صديقان له من مركز الزقازيق بالشرقية.

تلقى اللواء خالد البروي، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة الدخيلة يفيد بتمكن قوات الإنقاذ النهري من انتشال جثة إبراهيم شعبان، 20 سنة، طالب، من مركز الزقازيق بالشرقية أثناء تواجده على بعد نصف كيلو من مكان غرقه بشاطئ الهانوفيل الشرقي وجرى العثور على جثته بشاطئ الشيراتون، ونقل إلى مشرحة مستشفى العجمي التخصصي وتسليم الجثمان لذويه.

تم تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة سير التحقيقات.