محافظ مطروح يناقش الخطة السنوية للمجلس القومى للسكان

ناقش اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، الخطة السنوية للمجلس القومي للسكان خلال اجتماع المجلس بحضور جميع الأجهزة التنفيذية المعنية.

وأكد محافظ مطروح أهمية التوعية والتثقيف وتنفيذ ندوات للتوعية بأهمية الصحة الإنجابية وخطورة الزيادة السكانية، وأهمية تحليل الموقف السكاني للمحافظة وما تدل عليه من مؤشرات مع ضرورة تضافر جهود أجهزة المحافظة المعنية في ذلك الشأن.

وأوضحت إيمان لملوم رئيس فرع المجلس القومى للسكان بالمحافظة، تحليل الموقف السكانى للمحافظة للعام 2023 من حيث المؤشرات الصحية التي أشارت إلى ارتفاع معدل المواليد بالمحافظة إلى 40.4 بالمقارنة بمعدل المواليد على مستوى الجمهورية 21.4، بينما انخفض معدل الوفيات 6.2 بالمقارنة بالمعدل على مستوى الجمهورية 7.3.

وأضافت أنه بالمقارنة بين معدل الزيادة الطبيعية على مستوى الجمهورية لعام 2022 بلغت 14.1 بينما سجلت بمطروح 34.2، مشيرة خلال العرض إلى تأثير تلك الزيادة على نصيب السكان من الخدمات الصحية والتعليمية والاجتماعية بينما انخفضت نسبة الأمية بنحو 10% خلال خمس سنوات من 35.1 عام 2018 إلى 25 عام 2023.

كما تم استعراض الخطة التنفيذية والمستهدفة للعام القادم 2024، بالتعاون مع كل الجهات المعنية بالمحافظة من تنفيذ ندوات ودورات تدريبية وورش عمل.

ووجه محافظ مطروح بمتابعة خطة وأنشطة المجلس مع التأكيد على التدقيق المستمر لبيانات المحافظة الديموغرافية للسكان وما تشير إليه من دلائل كخصائص السكان واحتياجاتهم ومطالبهم التنموية، والتى يجب مراعاتها في مخططات المشروعات التنموية والخدمية بنطاق المحافظة كالمدارس والمستشفيات وغيرها، بالإضافة إلى دراسة التأثيرات الاجتماعية كتزايد نسبة الطلاق وغيرها.

وشدد محافظ مطروح على أهمية التوعية والتثقيف وعمل دورات تدريبية لهم وفق الرؤية المستهدفة، كذلك تنظيم مزيد من ورش العمل والتثقيف.

محافظ مطروح

محافظ مطروح

محافظ مطروح