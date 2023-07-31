الإثنين 31 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

محمد فؤاد يشارك فى تشييع جثمان نجل الفنان حسن يوسف

محمد فؤاد
محمد فؤاد

حرص الفنان محمد فؤاد على المشاركة في تشييع جثمان عبدالله حسن يوسف، بمسجد الشرطة في الشيخ زايد، قبل توديعه إلى مثواه الأخير.

ووصل اليوم الإثنين، جثمان نجل الفنان حسن يوسف إلى مسجد الشرطة، لأداء صلاة الجنازة عليه، وتشييعه إلى مثواه الأخير بمقابر العائلة.

وتعرض نجل الفنان حسن يوسف أمس الأول، لحادث غرق بمنطقة العلمين بالساحل الشمالي، وتم نقل الجثمان إلى مستشفى العلمين ومنه إلى القاهرة، اليوم. 

كان عبدالله نجل الفنان حسن يوسف يقضي إجازة الصيف بصحبة أصدقائه بمدينة العلمين، لكنه تعرض للغرق عقب نزوله البحر، حيث ظل يصارع الأمواج إلى أن لفظ أنفاسه الأخيرة وصعدت روحه إلى بارئها.

والراحل عبدالله حسن يوسف هو الابن الأصغر للفنان حسن يوسف والفنانة المعتزلة شمس البارودي، ويبلغ من العمر 35 عامًا، ويعمل كابتن طيار بإحدى شركات الطيران الخاصة.

الفنانة المعتزلة شمس البارودي الفنان محمد فؤاد الساحل الشمال الساحل الشمالى الفنان حسن يوسف المعتزلة شمس البارودي فظ انفاسه الاخيره نجل حسن يوسف نجل الفنان حسن يوسف مسجد الشرطة بمدينة الشيخ زايد

مواد متعلقة

جثمان نجل الفنان حسن يوسف يصل مسجد الشرطة لأداء صلاة الجنازة عليه

رابط نتيجة الثانوية العامة بالدرجات 2023

لينك مباشر|رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس وعدد درجات الرأفة لجيمع المواد

الإيد الشقيانة.. نعمة عمال مصانع الطوب: «لهيب الشمس أحسن من قعدة البيت»

قوافل «حياة كريمة»: كشف مثل العيادات الخاصة.. والعلاج مجانى

العشرات يتوافدون إلى قبر جمال عبدالناصر: الزعيم الخالد

انطلاق مهرجان سور الأزبكية السادس للكتاب 2023 فى أول أغسطس

مرتضى منصور: ضحكت على الخطيب بكهربا وإمام عاشور وكسبت منهما 160 مليونًا

الأكثر قراءة

لينك فَعَّال| رابط نتيجة الثانوية العامة برقم الجلوس 2023 وزارة التربية والتعليم

الآن رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 بالاسم فقط فى جميع المحافظات

اللينك متاح.. نتيجة الصف الثالث الثانوي 2023 بالاسم فقط

ظهرت الآن.. رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 بالاسم فقط

اللينك فعال.. نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس جميع المحافظات

الآن نتيجة الثانوية العامة 2023 بالاسم فقط| موقع وزارة التربية والتعليم نتائج الامتحانات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

التمثال المعجزة

القس. رفعت فكرى

سر السعادة والشباب!!

ماجد حبته

فرانس 24 دهستها الجزائر

أحمد الصغير

كيف علّم المصريون القدماء «الدراما» للعالم كله؟

وائل لطفي

روسيا- إفريقيا والعالم الجديد

محمد العسيري

من أوكرانيا للنيجر.. الدنيا بتتمرجح

د.كريمة الحفناوى

قصر ثقافة المطرية.. وثورة 23 يوليو

لواء. محسن الفحام

مصر بلد المقصد

صور

مزاد السمك فى البرلس بكفرالشيخ (صور)

الممشى السياحى فى العلمين

وزراء ومشاهير فى عزاء والد الدكتور محمد الباز

محطة تل أبيب

المزيد

الجيش الإسرائيلى يعود إلى "جنين" بالضفة الغربية.. ماذا حدث ليلاً؟ ولماذا؟

صفقة واشنطن.. التطبيع مع السعودية وخروج المتدينين من حكومة نتنياهو.. ما القصة؟

إسرائيل تتأهب لتدهور محتمل على حدود لبنان