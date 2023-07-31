محمد فؤاد يشارك فى تشييع جثمان نجل الفنان حسن يوسف

حرص الفنان محمد فؤاد على المشاركة في تشييع جثمان عبدالله حسن يوسف، بمسجد الشرطة في الشيخ زايد، قبل توديعه إلى مثواه الأخير.

ووصل اليوم الإثنين، جثمان نجل الفنان حسن يوسف إلى مسجد الشرطة، لأداء صلاة الجنازة عليه، وتشييعه إلى مثواه الأخير بمقابر العائلة.

وتعرض نجل الفنان حسن يوسف أمس الأول، لحادث غرق بمنطقة العلمين بالساحل الشمالي، وتم نقل الجثمان إلى مستشفى العلمين ومنه إلى القاهرة، اليوم.

كان عبدالله نجل الفنان حسن يوسف يقضي إجازة الصيف بصحبة أصدقائه بمدينة العلمين، لكنه تعرض للغرق عقب نزوله البحر، حيث ظل يصارع الأمواج إلى أن لفظ أنفاسه الأخيرة وصعدت روحه إلى بارئها.

والراحل عبدالله حسن يوسف هو الابن الأصغر للفنان حسن يوسف والفنانة المعتزلة شمس البارودي، ويبلغ من العمر 35 عامًا، ويعمل كابتن طيار بإحدى شركات الطيران الخاصة.