خبير طاقة: مصر تسير على قدم وساق لسد العجز في المشتقات النفطية

قال د.ثروت راغب، أستاذ هندسة البترول والطاقة إن الدولة المصرية تسعى جاهدة إلى أن تكون مركزًا إقليميًا للدولة، كما أنها تسير على قدم وساق الآن لتحقيق الاكتفاء الذاتي من جميع مشتقات الطاقة التقليدية والمتجددة.

الفائض المصري للغاز الطبيعي

أضاف راغب، في مداخلة هاتفية مع "نشرة أخبار دي إم سي" المذاع عبر فضائية “دي إم سي” أن الدولة المصرية استطاعت تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي، لهذا اتجهت مصر إلى تصدير الفائض إلى الاتحاد الأوروبي والدول التي لديها عجز من هذا النوع من الطاقة.

وأضافت أن الدولة المصرية تعاني من قلة النفط بصورة كبيرة، حيث إن إنتاجها من النفط ومشتقاته أقل بكثير من الاستهلاك المحلي ولهذا تنفق الدولة أموالاً طائلة في عملية استيراد المشتقات البترولية.

المشروعات القومية النفطية

وتابع "يجب أن تعمل الدولة على المشروعات التي تزيد من الإنتاج البترولي لسد هذا العجز سريعًا، وبالفعل قامت الدولة ببناء الكثير من هذه المشروعات مثل مجمع أولكس للسولار، المشروعات القومية بالسويس، كما أن مصر لديها أكثر من 8 مجمعات مختصة بالمواد البترولية لمحاولة إنتاج يغطي السوق المصري".