الإثنين 31 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

خبير طاقة: مصر تسير على قدم وساق لسد العجز في المشتقات النفطية

جريدة الدستور

قال د.ثروت راغب، أستاذ هندسة البترول والطاقة إن الدولة المصرية تسعى جاهدة إلى أن تكون مركزًا إقليميًا للدولة، كما أنها تسير على قدم وساق الآن لتحقيق الاكتفاء الذاتي من جميع مشتقات الطاقة التقليدية والمتجددة.

 الفائض المصري للغاز الطبيعي 

أضاف راغب، في مداخلة هاتفية مع "نشرة أخبار دي إم سي" المذاع عبر فضائية “دي إم سي” أن الدولة المصرية استطاعت تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي، لهذا اتجهت مصر إلى تصدير الفائض إلى الاتحاد الأوروبي والدول التي لديها عجز من هذا النوع من الطاقة.

وأضافت أن الدولة المصرية تعاني من قلة النفط بصورة كبيرة، حيث إن إنتاجها من النفط ومشتقاته أقل بكثير من الاستهلاك المحلي ولهذا تنفق الدولة أموالاً طائلة في عملية استيراد المشتقات البترولية.

المشروعات القومية النفطية

وتابع "يجب أن تعمل الدولة على المشروعات التي تزيد من الإنتاج البترولي لسد هذا العجز سريعًا، وبالفعل قامت الدولة ببناء الكثير من هذه المشروعات مثل مجمع أولكس للسولار، المشروعات القومية بالسويس، كما أن مصر لديها أكثر من 8 مجمعات مختصة بالمواد البترولية لمحاولة إنتاج يغطي السوق المصري". 

ثروت راغب استاذ الطاقة دي ام سي نشرة دي إم سي

الأكثر قراءة

الآن رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 بالاسم فقط فى جميع المحافظات

ظهرت الآن.. رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 بالاسم فقط

اللينك متاح.. نتيجة الصف الثالث الثانوي 2023 بالاسم فقط

اللينك فعال.. نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس جميع المحافظات

لينك فَعَّال| رابط نتيجة الثانوية العامة برقم الجلوس 2023 وزارة التربية والتعليم

الآن نتيجة الثانوية العامة 2023 بالاسم فقط| موقع وزارة التربية والتعليم نتائج الامتحانات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى رجب

إصلاح ماسبيرو

محمود خليل

التمثال المعجزة

القس. رفعت فكرى

سر السعادة والشباب!!

ماجد حبته

فرانس 24 دهستها الجزائر

أحمد الصغير

كيف علّم المصريون القدماء «الدراما» للعالم كله؟

وائل لطفي

روسيا- إفريقيا والعالم الجديد

محمد العسيري

من أوكرانيا للنيجر.. الدنيا بتتمرجح

د.كريمة الحفناوى

قصر ثقافة المطرية.. وثورة 23 يوليو

صور

مزاد السمك فى البرلس بكفرالشيخ (صور)

الممشى السياحى فى العلمين

وزراء ومشاهير فى عزاء والد الدكتور محمد الباز

محطة تل أبيب

المزيد

الجيش الإسرائيلى يعود إلى "جنين" بالضفة الغربية.. ماذا حدث ليلاً؟ ولماذا؟

صفقة واشنطن.. التطبيع مع السعودية وخروج المتدينين من حكومة نتنياهو.. ما القصة؟

إسرائيل تتأهب لتدهور محتمل على حدود لبنان