الروم الارثوذكس يصلون الباركليسي يوميا.. عدا هذه الأيام

قال الانبا نيقولا أنطونيو، مطران طنطا والغربية للروم الأرثوذكس، ومتحدث الكنيسة في مصر، ووكيلها للشؤون العربية، إنه بمناسبة صوم العذراء مريم والدة الإله من 1- 14 أغسطس، فخلال الصوم في مساء كل يوم تُقام صلاة "الباراكليسي" في الكنائس.

واضاف في تدوينة له عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، أنه يستثنى من صلاة الباركليسي الأيام التالية:

- مساء كل سبت حيث تقام صلاة غروب اليوم التالي الأحد.

- يوم 5 أغسطس مساء عيد التجلّي حيث تقام صلاة غروب العيد الذي يُحتفل به يوم 6 أغسطس.

- يوم 14 أغسطس مساء عيد رقاد والدة الإله حيث تقام صلاة غروب العيد الذي يُحتفل به يوم 15 أغسطس.

وأكد أن صلاة "الباراكليسي" هي قانون ابتهال وتضرّع للسيدة والدة الإله العاضدة في الشدائد والأمراض والأحزان.

من جانبه قال نيافة الأنبا ديمترويوس مطران ملوي، في تصريحات له، إن صوم السيدة العذراء هذا صامه آبائنا الرسل أنفسهم لما رجع توما الرسول من التبشير في الهند، فقد سألهم عن السيدة العذراء، قالوا له إنها قد ماتت. فقال لهم "أريد أن أرى أين دفنتموها!" وعندما ذهبوا إلى القبر لم يجدوا الجسد المبارك. فابتدأ يحكى لهم أنه رأى الجسد صاعدا... فصاموا 15 يومًا من أول مسرى حتى 15 مسري، فأصبح عيد للعذراء يوم 16 مسرى من التقويم القبطي..