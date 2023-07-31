الإثنين 31 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"الوصيف": إنشاء المنشآت السياحية يتطلب إعفاء ضريبي من ٣ الى ٥ سنوات

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

قال أحمد الوصيف رئيس الاتحاد العام للغرف السياحية إنه تم طرح مسألة حوافز الاستثمار، على الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء للمناقشة وطالبت اللجنة المشكلة  بالفعل من مجلس النواب منح حوافز للاستثمار وتمت الموافقة.

وأشار الوصيف  خلال لقاء خاص بمحرري السياحة أن الاتحاد  قدم مقترحا  مبدئيا  يتضمن  إدراج المشروعات السياحية في كافة تلك الحوافز بحيث يستفيد منه االمستثمرين السياحيين، مع اضافة منحة خاصة وهي أنه اذا استدعت المنطقة السياحية انشاء مجال معين من المنشآت السياحية والترفيهيةيتم منحنا إعفاء ضريبي من ٣ الى ٥ سنوات، اسوة بما حدث مع التجارة والصناعة، ويكون ذلك مشروطا بدخول الطاقة الفندقية الجديدةللعمل في مدة محددة".

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