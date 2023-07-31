الإثنين 31 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

والدة السادسة على شعبة الأدبي بالغربية: "بنتي كانت بتذاكر أول بأول"

نسمة الجسار
نسمة الجسار

قالت الدكتورة أحلام والدة الطالبة نسمة محمد سليمان جسارالسادسة على الجمهورية بشعبة أدبي، بمدرسة قاسم أمين الثانوية بنات التابعة لإدارة شرق طنطا في محافظة الغربية، إنهم استقبلوا الخبر من وكيل وزارة التربية والتعليم بشرق طنطا، وذلك بعد أن حصلوا على النتيجة ولكن دون تأكد من الأمر.

 

وتابعت لـ “الدستور: "حمدنا ربنا أول ما الوزارة كلمتنا وقالولنا إن نسمة طلعت ضمن ترتيب الأوائل، احنا كنا متوقعين إنها تطلع الأولى على المدرسة لأنها مجتهدة من صغرها"، وأكدت أن ابنتها لم تكن من الفتيات اللاتي يذاكرن عدد ساعات كثير، لكنها كانت تؤدي واجباتها بشكل يومي ولا تؤجل عمل اليوم إلى الغد.

 

وأكدت أن والدها كان يساعدها هي وشقيقتها التوأم في المذاكرة والمراجعات، كما كانت نسمة تحرص على الصلاة والدعاء من أجل الوصول لحلمها.

 

وأضافت أنها مرت بتجربة الثانوية العامة مع ثلاثة آخرين من أبنائها، كانوا يحصلون على ترتيب بمدرستهم لكنها المرة الأولى التي يحصل ابن من أبنائها على ترتيب الجمهورية، وكانت تتوقع أن تكون ابنتها الأولى على المدرسة، وأوضحت أن نسمة لديها شقيقة توأم لم يحالفها الحظ مثل نسمة وحصلت على مجموع 93% دون الدخول في ترتيب.

 

وعلقت: “بنتى كانت بتذاكر أول بأول وأتمنى إنه كل الناس تفرح بأولادها وبنصح الأهالي تتقبل أبنائهم بأي مجموع كان لأنه مش هو اللى بيحدد مصيرهم”.

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