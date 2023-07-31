"الحماية المدنية" تسيطر على حريق داخل مخازن الأدوية فى مستشفى دشنا المركزى

نشب حريق، منذ قليل، في مخازن مستشفى دشنا المركزي، بمقرها المؤقت بقرية فاو قبلي شمالي محافظة قنا.

تلقى اللواء مصطفى مبروك درة، مدير أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات، بنشوب حريق في مخازن خاصة بمستشفى دشنا المركزي .

انتقلت قوات الحماية المدنية بقنا إلى مقر الحريق، وتبين نشوبه في مخازن الأدوية ومستلزمات الغسيل الكلوي، وجارٍ السيطرة على الحريق، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت الجهات المختصة لتتولى التحقيقات، والتي كلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها.