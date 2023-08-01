نائب محافظ الإسكندرية ترصد مستويات الإدارة المحلية خلال جلسات الحوار الوطني

قالت د.جاكلين عازر، نائب محافظ الاسكندرية خلال مشاركتها في جلسات الحوار الوطني إنه تم مناقشة عديد من الملفات التي تهم الإدارة المحلية، حيث تم مناقشة أنظمة اللامركزية والمركزية في الإدارة ومميزات وعيوب كل نظام في التعامل المحلي.



أضافت عازر، لـ"الدستور"، أنه تم مناقشة ضوابط التحول للامركزية كما نصت بنود الدستور والكفاءات والقدرات المطلوب بناءها والاستعانة بها لتسهييل الوصول إلى أفضل الأوضاع في تطبيق اللامركزية.

وواصلت نائب محافظ الاسكندرية أنه تم مناقشة مستويات الادارة المحلية وتقسيماتها والاعتبارات المطلوب مراعاتها في المستقبل مع إعادة النظر في التقسيمات الجغرافية والإدارية للمدن والقرى، مع وضع آلية التكامل بين المجالس المحلية مع دور الجهات التنفيذيه في المحافظات والتنسيق المتكامل بينهم ليعود بالإيجاب لصالح المواطن.