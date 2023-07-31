الإثنين 31 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

ثأرًا لشقيقه.. شاب يتخلص من ابن عمه بالغربية

جثة
جثة

تباشر النيابة العامة بالغربية التحقيق في واقعة مقتل شخص على يد ابن عمه طعنًا بسلاح أبيض بقرية كفر كلا الباب بمركز السنطة.

تفاصيل تلك الواقعة، بدأت عندما  تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية إخطارا بورود بلاغ لشرطة النجدة بمقتل شخص بقرية كفر كلا الباب مركز السنطة.

انتقلت قوة أمنية من المباحث الجنائية، وسيارة إسعاف إلى محل الواقعة وتبين من التحريات والمعاينة الأولية، مقتل شخص يدعى «ناجي غطاس» بطعنة في الرقبة على يد آخر ويدعى «ع. غ» مستخدماً سلاح أبيض «مطواه»، بسبب الثأر، وجرى نقل الجثة والتحفظ عليها داخل المشرحة.

جهود لضبط الجاني

تكثف الأجهزة الأمنية من جهودها لضبط مرتكب الواقعة، والسلاح المستخدم وتفريغ كاميرات المراقبة المحيطة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق في الواقعة، وكلفت المباحث الجنائية بعمل التحريات اللازمة للوقوف على أسباب وملابسات الواقعة، وندب الطب الشرعي لبيان الصفة التشريحية ومعرفة سبب الوفاة تمهيدا لاستخراج تصريح الدفن وتسليم الجثمان إلى ذويه.

الغربية مركز السنطة قرية كفر كلا الباب محافظة الغربية

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