رئيس فلسطين يغادر مصر بعد زيارة رسمية

غادر الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم، القاهرة بعد زيارة رسمية.

وكان في وداع الرئيس الفلسطيني بمطار العلمين الدولي، وزير المجالس النيابية المصري علاء الدين فؤاد، وسفير دولة فلسطين لدى مصر دياب اللوح، وكادر سفارة دولة فلسطين.

وخلال الزيارة عقد الرئيس الفلسطيني قمة ثنائية مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، في قصر الرئاسة بمدينة العلمين، وضعه خلالها في صورة الأوضاع في فلسطين.

كما عقد الرئيس الفلسطيني اجتماع الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية، واستقبل الرئيس الفلسطيني بمقر إقامته في مدينة العلمين الجديدة، مدير المخابرات العامة المصرية الوزير عباس كامل، ووفد الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، برئاسة نائب الأمين العام جميل مزهر.

ورافق الرئيس الفلسطيني خلال الزيارة أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير حسين الشيخ، وعضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية زياد أبو عمرو، ورئيس جهاز المخابرات العامة اللواء ماجد فرج، ومستشار الرئيس للشئون الدينية محمود الهباش، ومستشار الرئيس للشئون الدبلوماسية مجدي الخالدي، والمشرف العام على الإعلام الرسمي الوزير أحمد عساف، وسفير فلسطين لدى جمهورية مصر العربية دياب اللوح.