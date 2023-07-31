وزارة الرياضة والوكالة الألمانية للتعاون الدولي تنظمان مهرجان "دروبنا" بالأسمرات

نظمت وزارة الشباب والرياضة ممثلة في الإدارة المركزية لتمكين الشباب "الإدارة العامة لريادة الأعمال والمشروعات الناشئة"، بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ، مشروع الفرص المتكافئة والتنمية الاجتماعية EOSD، وذلك من خلال إقامة مهرجان "دروبنا" بالمدينة الشبابية والرياضية بالأسمرات تحت شعار "شباب من أجل التغيير".

مهرجان دروبنا هو يوم شامل للعديد من الألعاب والأنشطة بهدف زيادة الوعي والمعلومات حول 4 محاور رئيسية وهي:

1- إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة.

2- المساواة النوعية وتكافؤ الفرص.

3- الصحة الإنجابية وقضايا السكان.

4- المشاركة المجتمعية.

تم إقامة المهرجان يوم السبت 29 يوليو 2023.

تمت تدقيق وتصحيح النص.

كانت الفئة العمرية المشاركة من 18 عامًا حتى 24 عامًا والأشخاص ذوو الإعاقة، حيث تم توفير سبل فعالة لتمكين الجميع من المشاركة الفعالة. يأتي ذلك في ضوء توجيهات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بالاهتمام بالشباب والنشء، وتكثيف الأنشطة بحي الأسمرات.

وتضمنت الفعاليات أنشطة تفاعلية متنوعة لتمكين الشباب وتوعيتهم بموضوعات مهمة مثل دمج الأشخاص ذوي الإعاقة، والمشاركة المجتمعية، والصحة الإنجابية.

وتواصل وزارة الشباب والرياضة، من خلال الإدارة المركزية لتنمية الشباب - الإدارة العامة للأنشطة الجامعية - إدارة "قادرون باختلاف"، تنفيذ سلسلة جلساتها لتنمية المهارات والتكامل الحسي بمراكز التخاطب على مستوى المحافظات، والتي تم تجهيزها ضمن برنامج "جسور الأمل" بالتعاون مع مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم لدعم ذوي القدرات والهمم على مستوى الجمهورية.

وشملت السلسلة مركز شباب طنطا في محافظة الغربية، حيث تم تقديم الخدمات التأهيلية للأطفال وذويهم، من خلال تقديم جلسات تخاطب وتكامل حسي وتقييمات نفسية من قبل مختصين لذوي القدرات والهمم، بالإضافة إلى برامج توعية للأسرة حول كيفية التعامل مع أطفالهم، فضلاً عن جلسات لعلاج حالات المشاكل السلوكية والانفعالية للأطفال، وعلاج عيوب النطق والكلام، والتأخر اللغوي، وتطوير المهارات اللغوية والسمعية وتنمية المهارات والتعديل السلوكي .

وتقدم الخدمات مجانا، أما مواعيد العمل من يوم الأحد إلى يوم الخميس من كل أسبوع من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الثانية ظهراً.